Belen Rodriguez perde le staffe: incredibile disavventura con la figlia

Conduttrice scatena il caos: lite furiosa in aeroporto con i paparazzi

Non sono state ore facili per Belen Rodriguez quelle appena trascorse. La bella argentina infatti ha mostrato su Instagram Stories il volo da Milano Linate con la figlia Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. Peccato che poco prima di decollare la showgirl abbia dovuto affrontare nuovamente i paparazzi, appostati proprio per fotografarla insieme alla figlia in aeroporto. Un’invadenza che non è piaciuta per niente alla conduttrice de Le Iene, come riportato su Instagram da The Pipol, in cui si legge che si sarebbe rivolta prima alle assistenti di volo, per evitare di essere immortalata dai fotografi, e successivamente avrebbe affrontato paparazzi. I toni si sarebbero alzati velocemente tanto da portare la showgirl a chiedere aiuto addirittura alle forze dell’ordine.



Belen Rodriguez infastidita dai paparazzi: interviene anche la Polizia

Convinta che in aeroporto non si possano scattare foto ai personaggi pubblici, la conduttrice de Le Iene, che si è lasciata andare a un duro sfogo di recente, ha chiesto l’intervento della Polizia, che si trovava nelle vicinanze. Tutto questo ha finito per attirare ancora di più l’attenzione degli altri passeggeri su di lei. Le forze dell’ordine le hanno confermato che in realtà i paparazzi potevano scattare foto e la showgirl non ha potuto fare altro che andarsene via stizzita, seguita dai clic del fotografi. Insomma, una brutta disavventura per la compagna di Stefano De Martino che continua ad essere assediata dai paparazzi ad ogni movimento. Questo però non le ha impedito di ritrovare la serenità proprio grazie alla figlia Luna Marì.

Showgirl argentina ritrova la serenità dopo la lite in aeroporto: tutto merito della figlia

La calma è fortunatamente tornata nel cuore di Belen Rodriguez che ha mostrato nelle sue storie su Instagram il volo insieme alla figlia e i giochi tra di loro, dimenticando il caos in aeroporto. “Io e te in trasferta”, ha commentato suo social riferendosi la piccola di casa la modella Argentina che sabato sarà di nuovo protagonista su Canale5 con la nuova edizione di Tu si que vales. Intanto ferve l’attesa anche per il debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip che vedrà come concorrente proprio l’ex della showgirl, Antonino Spinalbese. Verrà fuori qualche dettaglio privato sulla loro passata relazione?