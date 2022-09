Benedetta Parodi, al via Bake Off (e il marito racconta un retroscena…)

Al via oggi in prima serata su Real Time l’edizione 2022 di Bake Off Italia

E’ tutto pronto per la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Benedetta Parodi su Real Time, appuntamento ormai imperdibile per i telespettatori nei venerdì sera autunnali in ogni stagione. Con la conduttrice in ciascuno degli appuntamenti del cooking show dedicato ai dolci ci saranno i riconfermati Ernst Knamm e Damiano Carrara, affiancati dal new entry Tommaso Foglia, pasticcere di Nola, nominato Pastry Chef dell’anno: i tre giurati giudicheranno le prove che di volta in volta i sedici concorrenti di questa edizione, provenienti da ogni parte d’Italia, affronteranno, fino a decretare il vincitore, previsto ovviamente nell’ultima puntata.

Fabio Caressa ricorda l’inizio della storia d’amore con Benedetta Parodi: “La cosa più difficile…”

Da Bake Off Italia-Dolci in forno al privato: nei giorni scorsi a rompere il silenzio, come hanno scritto tanti siti, è stato Fabio Caressa, marito della conduttrice da ventitrè anni. Tra le dichiarazioni che il settimanale NuovoTV ha rilanciato in questi giorni, leggiamo: “La cosa più difficile è stata superare il primo appuntamento […] incontrare e conoscere Benedetta è stata la mia più grande fortuna”. Per il ventitreesimo anniversario delle nozze, la conduttrice stessa ha fatto una dedica al marito sui social, scrivendogli: “Così tanti anni insieme… quanto amore e quanta pazienza!”.

Compleanno in Sardegna per Benedetta Parodi prima del ritorno di Bake Off Italia

E aspettando il debutto di Bake Off Italia 2022, Benedetta Parodi recentemente ha trascorso le vacanze estive in Sardegna, esattamente a Golfo Aranci, in provincia di Sassari, come riporta sempre la rivista citata prima, la quale ha pubblicato anche una foto della conduttrice scattata il giorno del suo compleanno, il 6 agosto, festeggiato proprio lì. Ora non resta che attendere la prima puntata del suo cooking show, sul quale Ernst Knam ha rotto il silenzio svelando un’anticipazione.