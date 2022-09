Boom GF Vip, Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino litigano: “Faccio un macello”

Luca Salatino perde la pazienza con la coinquilina vip: “Non facesse passare messaggi sbagliati”

La scorsa notte è stata stata senza ombra di dubbio molto movimentata per diversi inquilini vip della casa più spiata dagli italiani. Difatti dopo la lunga diretta condotta da Alfonso Signorini ci sono stati confronti, chiarimenti e litigi. E tra coloro che hanno discusso ci sono anche Elenoire Ferruzzi e l’ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? La concorrente transgender ha accusato quest’ultimo di aver giocato con i suoi sentimenti. Il giovane ragazzo di origini romano non c’è però stato a subire passivamente questi attacchi, asserendo di non aver mai preso in giro nessuno, visto che ha sempre dichiarato di essere innamorato della sua fidanzata:

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello…Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero….”

Grande Fratello Vip, il concorrente non si dà pace: “Con la concorrente ho solo scherzato”

Luca Salatino è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti della popolare concorrente del reality show vip, la quale ieri sera in puntata ha avuto un crollo emotivo. Cos’altro ha detto? Ha continuato a dire di non aver mai e poi mai giocato con i suoi sentimenti, aggiungendo che al massimo ha solo giocato pensando fosse chiarissimo il suo intento:

“Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”

Tuttavia pare proprio che invece la Ferruzzi si sia presa una bella cotta nei suoi confronti, come hanno confermato anche gli altri concorrenti vip.

Elenoire Ferruzzi liquida senza tanti problemi il concorrente: “E’ sempre stato un gioco? Bene, ok!”

Successivamente Luca Salatino ha cercato la coinquilina vip per un nuovo confronto, nella speranza di poter chiarire definitivamente la faccenda. In questa occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato alla concorrente del Grande Fratello Vip di vederla solo come amica e di essere dispiaciuto che abbia potuto fraintendere. Quest’ultima però non ha nascosto tutta la sua delusione decidendo clamorosamente di chiudere l’amicizia una volta per tutte:

“Una persona è fatta di carne e ossa, e lo sono anch’io…Non sono fatta di m**da. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!”

E con queste parole ha girato i tacchi lasciando con un pugno di mosche in mano l’inquilino vip. Riusciranno a chiarirsi nelle prossime ore?