GF Vip, Elenoire Ferruzzi scoppia a piangere: “La mia vita è molto difficile”

L’amaro sfogo della famosa showgirl: “E’ dura essere quella che sono io”

Ha commosso parecchio senza ombra di dubbio, lo sfogo di Elenoire Ferruzzi nella nuova puntata del GF Vip 7 andata in onda questa sera. La showgirl dopo che è stata mostrata una clip in cui si è lasciata andare alle lacrime con Nikita Pelizon, ha rivelato cos’è successo:

“Le stavo spiegando una sera quanto è dura e difficile essere quella che sono io e libera come sono io. Non mi sono voluta omologare a nessuna figura di donna biologica, quello che ero interiormente l’ho fatto uscire esteriormente. Questo mi ha complicato la vita”.

L’artista trans vuota il sacco sulle offese rivolte all’opinionista: “Ecco perchè ero arrabbiatissima”

Nel secondo appuntamento del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, la concorrente Elenoire Ferruzzi ha ricevuto dei complimenti da Sonia Bruganelli che le ha detto: “Mi piace tanto, sei simpatica tanto”. La showgirl ha vuotato il sacco rivelando la ragione per cui in passato ha attaccato l’opinionista sui social: “Mi avevi tolto il segui per questo ero arrabbiatissima”. Sara Manfuso invece ha ammesso che inizialmente si è un po’ spaventata, quando ha visto la compagna di gioco nella casa di Cinecittà. Nikita Pelizon invece ha affermato: “E’ super profonda, ha lottato per essere quella che è adesso”. Anche il conduttore ha rotto il silenzio: “Personalmente voglio un bene dell’anima a questa donna, voglio che il pubblico conosca anche un’altra parte, dietro il suo aspetto importante c’è un cuore che è grandissimo e fragilissimo”. A questo punto l’icona trans ha raccontato la sua storia, facendo emergere tutta la sua sofferenza, visto che piangendo ha raccontato: “A me non è importato nulla, credevo in me e in ciò che volevo fare e il tempo mi ha dato ragione, la mia vita è molto difficile, le trans sono disumanizzate a livello sociale, non hanno un integrazione per vari pregiudizi. Mamma e papà sono due angeli custodi che mi hanno accompagnato nel mio cammino da subito”.

La complicata situazione sentimentale della gieffina: “L’uomo si approccia in maniera squallida”

Non si è fatto attendere l’intervento del conduttore: “Credo che essere nella casa del GF Vip sia una gran cosa per persone come te. Anche nell’aspetto sentimentale penso che non sia facile”. La replica dell’artista è stata:

“E’ quasi impossibile, perchè si vivono dei rapporti sempre mali palesati, sempre nascosti, l’uomo si approccia a noi in una maniera anche squallida, ricercando ovviamente del s****, come succede a tutte le persone di questo mondo. Mi auguro che tutti gli uomini non siano così”.

Patrizia Rossetti l’ha rassicurata: “Per noi sei il cuore che hai dentro e a noi non ce ne frega niente, e spero che nel 2022 non continuano a esserci dei b*st*r** così, e facciamoli fuori allora”.