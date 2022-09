Ilary Blasi e Francesco Totti: svelati dettagli intimi sulle notti insieme

Francesco Totti e la sua ex moglie, svelati dettagli molto intimi: nuovo retroscena

In queste ultime ore il migliore amico dell’ex calciatore dell’As Roma, Alex Nuccetelli, è stato ospite nel programma radiofonico Turchesando. Ed in questa circostanza è tornato ovviamente a parlare della ex coppia più chiacchierata da mesi. Cosa ha detto? Ha svelato dettagli intimi mai venuti alla luce fino a questo momento:

“Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa…'”

Successivamente l’uomo ha rivelato che di amore tra Ilary Blasi ed il suo ex marito comunque non se ne parlava ormai già da tempo: “Non se ne parlava più, secondo me da parecchio…” E sui famosi Rolex? L’amico di Totti non ha mostrato di avere alcun dubbio in tal senso, asserendo schiettamente di credere sia arrivato a ‘denunciare’ questa cosa perchè arrivato al limite della sopportazione.

Ilary Blasi e l’ex marito: “C’era un tacito accordo” svela l’amico di lui

Alex Nuccetelli, sempre in questo suo intervento nel programma radiofonico Turchesando, ha anche rivelato che tra Ilary Blasi e l’ex marito sembra ci fosse praticamente un tacito accordo per farsi i fatti propri:

“Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni…Mi sembra più grave…”

L’uomo ha poi confessato che la popolare conduttrice, la quale continua ad essere al centro del gossip, avrebbe avuto in passato una storia molto lunga con una persona dei piani alti della Tv: “Mi sembra molto più grave…Non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma…”

Noemi Bocchi è la nuova fiamma del popolare ex calciatore: svelati altri dettagli sulla loro storia d’amore

Come tutti sapranno molto bene, Francesco Totti ha completamente voltato pagina, visto che da diversi mesi si frequenta con un’altra donna. Ma come staranno andando le cose tra loro? A rivelarlo è stato l’amico dell’ex calciatore asserendo senza indugio alcuno che tutto sembra vada molto bene, anche perchè lei ha evitato di cavalcare l’onda mediatica:

“Si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi. Diciamo che sono sulla stessa lunghezza d’onda…”

Si ricorda che girano diverse voci di corridoio anche su Ilary Blasi, che pare avrebbe un altro uomo al suo fianco.