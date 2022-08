Roberta Morise, confessione mai fatta: “Tinto mi ha dato un bacino e…”

La conduttrice svela un commovente retroscena: il gesto speciale del compagno di viaggio

Dall’inizio dell’estate Roberta Morise e Tinto hanno rubato la scena su Rai1. La coppia di conduttori ha raccolto la fascia mattutina di Antonella Clerici e del suo E’ sempre mezzogiorno, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei telespettatori. Intervistata dal settimanale Intimità, la conduttrice calabrese ha voluto rivelare un commovente retroscena proprio riguardante il suo compagno di viaggio, che si è reso protagonista di un gesto speciale in una delle puntate di Camper. Roberta ha raccontato nel dettaglio l’episodio accaduto, ricordando la scomparsa di suo papà risalente a qualche anno fa:

Mi ha colpito molto un gesto di Tinto che si è dimostrato una bella persona. Io ho un tatuaggio con mio papà e lui prima di iniziare una puntata mi ha dato un bacino sul braccio sinistro quasi a voler dire che ci protegge lui

ha svelato l’ex naufraga.

Roberta Morise apre il cuore: “Sono stata tradita, ma non è stata la cosa peggiore”

Nelle scorse settimane la conduttrice di Crotone è finita sulle prime pagine di gossip per via della fine della sua relazione. Un momento che ha lasciato una ferita profondissima nel cuore di Roberta Morise, tornata a parlare dell’argomento nel corso di una intervista al settimanale Intimità: “Sono stata tradita, faccio fatica anche a pronunciare il suo nome, lui è una persona che ho frequentato per un anno e mezzo ma che non ho mai conosciuto veramente”. La padrona di casa di Camper ha poi proseguito: “Il tradimento non è stata la cosa peggiore”.

La presentatrice calabrese ammette un dispiacere

Roberta Morise, che si è lasciata andare a una commovente confessione di recente, è tornata anche a parlare della sua breve esperienza all’Isola dei famosi. La conduttrice ha spiegato al settimanale Intimità cosa ha giocato poco a favore della sua partecipazione nel reality di Canale Cinque: “Credo di essere stata fin troppo genuina e questo non paga in un reality, paga nella vita ma non in tv” – le parole della presentatrice di Camper che ha ammesso di essere dispiaciuta per aver giocato così poco nel programma – .