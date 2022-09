Can Yaman lascia l’Italia, triste annuncio: “Sono un po’ spaventato”

L’attore spicca il volo e saluta le fan italiane: “Mi aspetta un periodo intenso”

Dopo aver vissuto per quasi 2 anni ininterrottamente in Italia Can Yaman vola a Budapest dove, come da lui stesso comunicato attraverso il profilo Instagram ufficiale, resterà per 6 mesi. L’attore si sta addestrando e allenando per la nuova serie tv di Disney+, El turco, in onda prossimamente e su cui fino ad ora tutto è top secret. Un progetto che appare già molto ambizioso e infatti l’attore ammette:

“Anche se sono un po’ spaventato sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide”.

Oltre agli allenamenti fisici Can dovrà esercitarsi anche con l’inglese, visto che la serie sarà girata interamente in quella lingua. “Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò” conclude.

Can Yaman parla della nuova serie tv: “Molto particolare per tanti aspetti”

C’è grande curiosità intorno alla nuova serie El turco della Disney che vedrà l’attore protagonista. Ancora non si sa niente né sulla trama né sul cast che affiancherà Can. Sembra che la Disney stia puntando molto sull’attore e per questo stia decidendo di adottare l’effetto sorpresa. Intanto Can, che domenica sarà ospite ad Amici, spiega:

“Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti”.

Can parla di un’emozione molto grande ma, allo stesso tempo, di un’esperienza dura ed estenuante. “Non sarà un ruolo semplice” aggiunge l’attore che però è certo di sentire una grande soddisfazione al termine delle riprese.

“Ci rivedremo Italia, mi mancherete”, l’arrivederci dell’attore

Prima di trasferirsi a Budapest Can Yaman sarà ospite a Verissimo domani, sabato 17 settembre, e ad Amici domenica 18 settembre. L’attore in queste due occasioni presenterà Viola come il mare, la prima serie in cui recita in italiano e che debutterà venerdì 30 settembre. Sulla sua partenza Can dice che per lui finisce un’era e ne inizia un’altra e che avrà bisogno del supporto delle fan.

“Prima di andarmene vi regalo Viola come il mare. So che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi com’è piaciuto a me. Ci rivedremo Italia, mi mancherete”

aggiunge l’attore che promette di tornare ogni tanto per alcuni appuntamenti di lavoro. E conclude dicendo che per lui manca ancora un piccolo passo per realizzare il suo sogno: essere cittadino del mondo.