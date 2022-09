Can Yaman non nasconde la grande emozione: “Sembra incredibile ma…”

Il divo turco annuncia la data d’inizio di Viola come il mare: “Finalmente ci siamo”

Can Yaman è al settimo cielo: poche ore fa ha annunciato sul suo profilo Instagram la data d’inizio di Viola come il mare postando la locandina della fiction di Canale5. L’attore turco e Francesca Chillemi faranno compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset con la serie diretta da Francesco Vicario da venerdì 30 settembre per un totale di 6 settimane. Queste le parole di Yaman:

“Sembra incredibile ma finalmente ci siamo: che grandissima emozione! Viola come il mare arriverà a fine settembre su Canale5”.

Il post è stato inondato dall’affetto e dall’entusiasmo dei fan del protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno che non vedono l’ora di ammirare il loro beniamino nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir. Il poliziotto interagirà spesso e volentieri con la giornalista Viola Vitale interpretata dalla Chillemi. I due saranno anche vicini di casa: scoppierà l’amore nel corso dei 12 episodi?

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Venezia: ecco quando e perché

Le sorprese non sono finite per i fan della coppia protagonista di Viola come il mare: il 6 settembre saranno ospiti di eccezione a Venezia dove, in questi giorni, si sta svolgendo la settantanovesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. I due attori saranno presenti all’evento teaser della nuova serie targata Lux Vide e Rti Mediaset. Can Yaman non vede l’ora di vedere in onda Viola come il mare perché in questa serie ha recitato interamente in italiano, una grande prova per lui. A tal proposito, di recente, ha fatto anche una dedica speciale a Francesca Chillemi.

Anticipazioni Viola come il mare dal 30 settembre su Canale5: trama e cast

Nel cast della serie di Canale5, oltre a Can Yaman e Francesca Chillemi, troviamo anche Simona Cavallari, Chiara Tron, Alessia D’Anna e tanti altri. Viola Vitale si trasferirà da Parigi a Palermo, la sua città natale, per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Inizierà a lavorare come giornalista di cronaca nera e s’imbatterà nell’ispettore capo Francesco Demir, uomo affascinante e sfuggente. L’appuntamento con la prima puntata della fiction è per venerdì 30 settembre in prima serata su Canale5!