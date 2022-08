Can Yaman e l’improvvisa dedica a Francesca Chillemi: “Mi hai insegnato…”

Le parole per la collega della fiction Viola come il mare: “Quante cose mi hai insegnato”

In questi giorni il profilo ufficiale delle fiction Mediaset e quelli di Can Yaman e Francesca Chillemi sono super attivi nel pubblicare anticipazioni e frammenti di backstage della nuova serie. Manca circa un mese, infatti, al debutto della fiction che vedrà i due attori protagonisti e la promozione è già ampiamente partita. Nelle ultime ore l’attore turco ha pubblicato uno spezzone del dietro le quinte in cui mostra una divertente gag con la Chillemi. Quest’ultima racconta in maniera fiera di aver insegnato tante nuove parole in italiano al collega e Can ne cita alcune come “smaciullare, spappolare e sbrodolare”. In evidente imbarazzo Francesca sorride e dice: “Dai però, una parola normale”. Tra i due la sintonia è evidente e in aggiunta l’attore ha scritto la seguente dedica alla Chillemi:

“Quante cose mi hai insegnato”.

Can Yaman racconta l’esperienza della nuova serie tv: “E’ una svolta, una sfida”

Se da una parte pare che l’attore abbia detto no ad un reality dall’altro Can ha deciso di buttarsi a capofitto sempre di più nel suo mestiere d’attore. Per questo ha accettato il grande impegno di Viola come il mare in cui per la prima volta recita interamente in italiano. Nel backstage condiviso nelle stories del suo profilo Instagram l’attore racconta quanto sia importante per lui questa serie. Non solo perché è la prima che gira all’estero ma anche perché, appunto, è la prima in cui recita in italiano. E aggiunge:

“Per me questa serie è un inizio molto importante, una svolta, una sfida”.

Francesca Chillemi e Can Yaman mostrano la preparazione della fiction

Sempre durante il backstage pubblicato nelle sue stories l’attore turco mostra alcune delle difficoltà avute con l’italiano durante le riprese. In particolare ci sono state alcune parole che gli hanno creato qualche problema di pronuncia. Per fortuna Can ha potuto contare sul supporto della collega e su alcuni allenamenti, come gli scioglilingua, praticati insieme allo staff. Ma il protagonista di Viola come il mare partiva già da un’ottima base d’italiano. Infatti racconta: