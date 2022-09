Cancellate soap Un altro domani e Terra amara: perché oggi non vanno in onda

Clamorosa decisione di Mediaset, oggi saltano le soap del pomeriggio di Canale 5: cosa andrà in onda al loro posto

Brutte notizie per i tanti fan delle soap opera del pomeriggio di Canale 5. Difatti come riportato dal portale televisivo BubinoBlog.it le puntate previste oggi di Un altro domani e Terra amara non andranno in onda. Il motivo? A partire dalle 15.15 verrà trasmesso un lungo speciale del TG5 condotto da Cesara Buonamici sulla Regina d’Inghilterra intitolato ‘Addio Elisabetta, Regina per sempre’. Ovviamente le due amate soap torneranno al loro solito orario a partire già da domani pomeriggio, come fatto sapere già dal portale Tv.

Saltano oggi su Canale 5 Un altro domani e Terra amara: andrà in onda uno speciale del TG5

Il portale BubinoBlog.it ha poi riportato che lo speciale del TG5 condotto da Cesara Buonamici dedicato alla Regina Elisabetta seguirà tutta la processione, e alle 16 in punto verrà mandata in onda la funzione dalla Cattedrale di St Giles a lei dedicata. Ovviamente ad assistere alla funzione ci sarà Re Carlo III e tutta la famiglia reale. In questo speciale interverranno diversi ospiti, tra i quali Antonio Capranica. Immancabile poi l’inviato da Londra Dario Maltese che seguirà da vicino tutto l’evento aggiornando di volta in volta i numerosi spettatori a casa. Appuntamento quindi alle 15.15 in punto su Canale 5 con questo speciale dedicato alla Regina morta giovedì scorso all’età di 96 anni.

Pomeriggio Cinque regolarmente in onda su Canale 5: nessuna variazione per la conduttrice

Si segnala inoltre che Barbara d’Urso e il suo rotocalco pomeridiano andrà regolarmente in onda a partire dalle 17.25 su Canale 5, al contrario delle due soap Un altro domani e Terra Amara (QUI le anticipazioni sulla soap opera turca). Sarà quindi la conduttrice a seguire questo evento in diretta fino alle 18.40 circa. Intanto proprio la conduttrice in queste ultime ore su twitter ha già dichiarato ai suoi numerosissimi follower di essere pronta ad affrontare questa nuova settimana. Riuscirà ad impensierire il suo agguerrito competitor rappresentato da Alberto Matano con la sua La vita in diretta?