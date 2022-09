Terra Amara, decisione clamorosa: Canale5 cancella la soap! Tornerà?

Canale5 cancella la soap turca: cosa c’è dietro questa scelta?

La notizia che circola sicuramente solleverà un gran polverone e già sul web i telespettatori si stanno facendo sentire. Infatti quella che si appresta a cominciare da domani, lunedì 12 settembre, sarà l’ultima settimana di messa in onda della soap turca iniziata quest’estate. L’ultimo episodio verrà dunque trasmesso venerdì 16 settembre. La motivazione è presto detta: dalla settimana successiva, e precisamente da lunedì 19 settembre, il pomeriggio di Canale5 riavrà tutti gli appuntamenti del daytime. Spazio dunque a Uomini e Donne, Amici, e poco dopo anche alla striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. Va da sé che le soap iniziate in estate sarebbero state ridimensionate e che una tra Un altro domani e Terra Amara sarebbe stata addirittura sospesa o cancellata. Ma perché la sorte drastica è toccata alla soap turca? Lo spieghiamo nel paragrafo successivo.

Terra Amara quando tornerà in onda? Le ipotesi

La cancellazione della soap turca sembra quanto mai azzardata visto che nel corso dell’estate ha ottenuto ottimi ascolti andando anche oltre il 20% di share. Proprio per questo l’ipotesi è che Mediaset la stia tutelando per renderla a breve l’erede della spagnola Una vita. Quest’ultima è ormai alle battute finali e nei mesi autunnali dovrebbero andare in onda le ultime puntate. A quel punto Canale5 potrebbe trasmettere le puntate restanti della soap turca che vanta un numero di episodi maggiore rispetto a Un altro domani. Il prodotto turco assicurerebbe dunque a Mediaset una copertura maggiore in termini di tempi visto che coprirebbe fino ad un anno di episodi. Ricordiamo infatti che Terra Amara è composta da quattro stagioni che, con la divisione italiana, si compongono di un totale di 423 episodi.

Cosa succederà nelle ultime puntate della soap turca

In attesa dunque di ritrovare tutti i protagonisti di Terra Amara il pubblico di Canale5 potrà vedere Zuleyha, Hilmaz, Demir, Hunkar e tutti gli altri personaggi da domani a venerdì. In quest’ultima settimana di programmazione Zuleyha incastrerà Demir e la suocera, prendendosi una grande rivincita su di loro. Come sempre, poi, non mancheranno tutte le vicende dei personaggi minori, dalla servitù a Sermin che, ancora una volta, combinerà un grosso guaio.