Carlo Conti si fa in tre: arrivano due spin-off di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show triplica la programmazione: arrivano due spin-off

Mancano ormai solo un paio di giorni prima dell’inizio della nuova edizione dello show di Carlo Conti incentrato sulle imitazioni di artisti italiani ed internazionali da parte di dieci concorrenti vip. Tuttavia sul longevo programma di Rai1 sono previste delle novità. Il sempre informato sito di DavideMaggio.it, infatti, ha anticipato che sono in arrivo ben due spin-off del programma, spiegati nel dettaglio nel secondo paragrafo, che terranno compagnia ai telespettatori di Rai1 fino agli inizi di febbraio, quando poi lo spazio passerà al Festival di Sanremo 2022 condotto per il quarto anno consecutivo da Amadeus.

Carlo Conti pronto per ben tre show: arrivano NaTale e Quale e Tali e Quali

E quindi nel dettaglio a partire da venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1 e per ben 8 puntate andrà in onda Tale e Quale Show. Subito dopo la versione Vip andrà in onda NaTale e Quale, per l’esattezza dall’11 dicembre. Si tratta di una serata dedicata alla raccolta fondi di Telethon, alla quale prenderanno parte alcuni dei concorrenti visti nelle passate edizioni dello show. Un prime time con questo titolo c’era già stato nel 2016 e a trionfare, tra tanti ospiti e brani rigorosamente a tema natalizio, furono Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Infine, sempre dal sito sopra menzionato, si apprende che nel mese di gennaio andrà in onda Tali e Quali, versioni Nip del format che consta di quattro puntata. Insomma, il conduttore toscano terrà compagni ai telespettatori di Rai1 fino ai primi di febbraio.

Anticipazioni Tale e Quale Show: al via la 12^ edizione del programma di Rai1

L’appuntamento con la versione vip del format di Carlo Conti giunta già alla dodicesima edizione vedrà come sempre 10 concorrenti famosi (5 uomini e 5 donne) sfidarsi a colpi di esibizioni ed imitazioni di artisti celebri sia italiani che stranieri. A giudicare le loro performance ci sarà come sempre la giuria composta da Loretta Goggi con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I concorrenti in gara invece sono Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui mentre ritornano nelle vesti di ‘ripetenti’ gli ex concorrenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Inoltre per la prima puntata è previsto un’artista fortissimo.