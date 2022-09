Tale e Quale Show 2022, colpo grosso venerdì: previsto un artista fortissimo

Rivelato il quarto giudice della prima puntata dello show condotto da Carlo Conti

Mancano solo tre giorni alla partenza di Tale e Quale Show, la cui prima puntata andrà in onda venerdì 30 settembre come da tradizione a partire dalle 21.30 circa su Rai1. Riconfermata tutta la squadra della passata edizione, quindi in giuria ritroveremo la veterana Loretta Goggi affiancata da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ai quali, come annunciato nei giorni scorsi da Carlo Conti, si aggiungerà in ogni puntata un volto diverso, nello specifico un imitatore che vestirà ovviamente i panni di un vip: a chi toccherà inaugurare la nuova edizione del programma? A rivelarlo qualche ora fa è stato TvBlog, che ha fatto il nome di Leonardo Fiaschi, il quale si calerà nei panni di un cantante amatissimo…

Tale e Quale Show, ecco il quarto giudice della prima puntata: sarà Jovanotti, ma non l’originale!

L’artista che Leonardo Fiaschi imiterà nella prima puntata della nuova edizione del programma di Carlo Conti, come annunciato sempre dal sito citato nel paragrafo precedente, è Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Sarà quindi lui il quarto giudice che aprirà ufficialmente l’edizione numero 12 dello show, che nella passata stagione ha registrato ascolti tra i più alti di sempre. Per quanto riguarda il cast fisso, invece, oltre ai giurati già citati, rivedremo i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli.

Carlo Conti pronto per Tale e Quale Show 2022: prevista per oggi la conferenza stampa di presentazione

Intanto mentre scriviamo è in preparazione la conferenza stampa di presentazione della trasmissione, che si svolgerà a Roma fra qualche ora e vedrà ovviamente la presenza del padrone di casa Carlo Conti. I concorrenti, invece, da ieri sono impegnatissimi con le prove, e alcuni di loro hanno rivelato retroscena e anticipazioni sui social. Per concludere, segnaliamo che questa edizione del programma avrà 8 puntate (incluso il torneo dei campioni, che vedrà il ritorno in gara dei concorrenti più bravi della passata stagione).