Carmen Di Pietro fa un chiarimento sul figlio Alessandro: “Mai detto che…”

Alessandro Iannoni, sua mamma fa un’importante precisazione: “Non ho mai detto che non può avere una fidanzata”

Carmen Di Pietro ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. In questa circostanza la giornalista del magazine ha subito fatto presente all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi di essersi fatta la fama di mamma possessiva che non permette al figlio di avere una fidanzata. E la popolare showgirl ha subito colto la palla al balzo per fare un importante chiarimento a tal proposito. Cosa ha detto? Ha rivelato di non aver mai proibito al figlio di avere una fidanzata, ma di non volerla a casa:

“Non ho mai affermato che lui non debba avere una ragazza, solo che sarebbe meglio la tenesse fuori di casa e che non fosse un fidanzamento che lo distragga dall’università…”

Carmen Di Pietro sul figlio confessa: “Sta frequentando un’università molto dura”

Successivamente la giornalista del settimanale Vero ha ironizzato sull’eventuale futura fidanzata di suo figlio Alessandro Iannoni, visto che ha appena detto che non può venire in casa e non può distrarlo dagli studi: “Ma povera eventuale ragazza! Deve restare sullo zerbino?” E la ex naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale non ha nascosto che una volta tornata in Italia ha avuto qualche problema di troppo, ha subito fatto presente alla giornalista che suo figlio sta frequentando un’università davvero molto complicata e quindi la sua attenzione deve essere sempre costante:

“Guarda che Alessandro frequenta una facoltà impegnativa…Deve dare gli esami in inglese, fare gli stage…Non è facile…”

Insomma la Di Pietro ha dimostrato di non avere dubbi: suo figlio adesso deve con entrarsi nei suoi studi.

Isola dei Famosi, l’ex naufraga non lo nasconde: “I mie figli non devono commettere i miei stessi errori”

Carmen Di Pietro sul magazine Vero ha poi rivelato il motivo per cui è così tanto severa con i suoi figli, asserendo che non vuole che facciano i suoi stessi errori:

“Io ho perso l’occasione di continuare a studiare e oggi è uno dei miei rimpianti più grandi…”

La showgirl ha poi dichiarato di essere certa che i fidanzamenti ti tarperebbero le ali: “Da ragazzina mi fidanzai con un ragazzo che mi diceva di dover stare a casa…Ma si rende conto? E così ho perso l’occasione di studiare…”