Carmen Di Pietro in difficoltà dopo L’Isola: “Ho paura di morire di fame”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha un grande problema: la confessione choc

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza l’ex naufraga ha rivelato che dal momento in cui è tornata in Italia ha iniziato ad avere attacchi di panico per la paura di morire di fame dopo quello che ha sofferto in Honduras: “Ho paura di morire di fame e giro con la borsa piena di cibo…” Quest’ultima non ha negato di star pensando seriamente di rivolgersi ad uno psicologo:

“Non mi vergogno di dire che potrei ricorrere all’aiuto di uno psicologo…”

Carmen Di Pietro non nasconde le sue difficoltà dopo aver partecipato al reality: “Non riesco a dormire più a letto”

Successivamente l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, non ha fatto mistero che dopo aver dormito per tanto tempo sulla spiaggia in Honduras adesso non riesce più a mettersi a letto preferendo prendere sonno sul pavimento di casa:

“Quando sono a casa o in hotel, dormo per terra su un asciugamano o su un tappetino, non riesco proprio a togliermi l’abitudine di quando dormivo in spiaggia…”

Ovviamente la showgirl, la quale è sempre single nonostante sia propensa a trovare un uomo, non ha nascosto che i suoi figli sono molto preoccupati: “I miei figli non sanno come fare…”

Alessandro Iannoni e la confessione di sua mamma: “Non voglio assolutamente che si fidanzi”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Carmen Di Pietro se è sempre gelosa di suo figlio Alessandro, con il quale ha partecipato alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. E la showgirl, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato di non volerlo vedere al momento fidanzato perchè deve pensare solo a studiare, laurearsi e a realizzarsi nella vita:

“Non voglio che si fidanzi! Si è ritirato dal programma per studiare, ora dovrà fare anche degli stage e non ha bisogno di una ragazza che gli faccia il lavaggio del cervello…”

L’ex naufraga ha poi fatto presente che suo figlio ovviamente potrà avere al fianco tutte le amiche che vuole, ribadendo il fatto che non è il momento per fidanzarsi: “Questo è il tempo dello studio…”