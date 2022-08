Carmen Di Pietro rompe il silenzio: “Fidanzato? Mi hanno invitato a cena ma…”

La showgirl fa dei chiarimenti sulla sua vita sentimentale: “Sono all’antica, mi piace il corteggiamento”

Grazie a L’Isola dei famosi è riuscita a farsi conoscere meglio dal grande pubblico televisivo, Carmen Di Pietro, ed ha conquistato tutti. La sua simpatia, energia, solarità ma anche il suo commettere esilaranti gaffe in maniera spontanea, l’hanno resa uno dei personaggi televisivi più seguiti sui social. Carmen in questi giorni ha rilasciato una divertente e lunga intervista sul settimanale Tele Sette. E tra gli argomenti affrontati c’è stato anche quello inerente un presunto fidanzato. A tal proposito la Di Pietro ha detto:

“Ma dove? Qui un uomo va cercato con il lanternino. Se qualcuno sa dove trovarlo mi avvisi. A volte qualcuno mi scrive sui social e mi invita a cena: ma quando mai? Sono all’antica, mi piace il corteggiamento”.

Carmen ha spiegato di volere, ad esempio, un uomo che le apra lo sportello della macchina. E finché non ne troverà uno così rimarrà single.

Carmen Di Pietro svela la sua ricetta del cuore e ricorda il reality: “Non mi ci fare pensare”

Nel corso dell’intervista Carmen ha spiegato di cavarsela molto bene in cucina anche se spesso combina una gran caciara. In particolare il piatto che le viene bene, e che prepara spesso per i figli e gli amici, sono le fettuccine alla carbonara. La Di Pietro è una buona forchetta, ama i dolci e mangia circa 250g di pasta al giorno. Digiunare all’Isola dei famosi è stato dunque un bel problema.

“Non mi ci fare pensare”

risponde Carmen al giornalista. Ad oggi le è rimasta così paura di stare senza cibo che in borsa porta sempre con sé, anche se poi non li mangia, della frutta o dei cracker.

Vacanze quasi concluse: come sarà il post estate della showgirl

In questo momento Carmen Di Pietro si trova in vacanza con i suoi figli, Carmelina e Alessandro, sul quale lancia un avvertimento, ma ben presto sarà tempo di rientrare a casa. A settembre, infatti, Carmen ritornerà a lavorare a Radio Globo tutte le mattine. Per quanto riguarda invece i prossimi progetti televisivi si mormora di una sua partecipazione a Back to school ma su questo Carmen ha preferito non dire niente.