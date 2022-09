Carolina Marconi chi è: età, vita privata, tumore, compagno calciatore, GF 2004

La modella torna nella casa, chi è Carolina Marconi

Questa sera riparte il GF Vip con la nuova edizione affidata ad Alfonso Signorini. Il padrone di casa del reality aprirà la porta rossa ai primi concorrenti e tra di loro ci sarà Carolina Marconi. Showgirl e attrice di origine venezuelana, 44 anni, è nata a Caracas il 14 aprile del 1978, alta 1,73 m per Carolina questa pronta ad iniziare sarà la seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia. La Marconi, nonostante le origini sudamericane, è cresciuta in Italia, dove ha frequentato gli studi diplomandosi al liceo linguistico di Colleferro, in provincia di Roma. Fin da giovanissima la showgirl ha iniziato i frequentare il piccolo schermo, con la sua prima apparizione televisiva avvenuta nel 1997 a neanche vent’anni, come valletta del programma Beato tra le donne, esperienza seguita da altri piccoli ruoli, fino ad arrivare fino al cinema, dove ha interpretato alcuni interessanti ruoli in film di successo.

La battaglia con il tumore della modella

Dopo qualche anno in cui i riflettori sembravano aver calato l’intensità delle luci su di lei, Carolina Marconi è tornata alla ribalta per un dramma. La modella e attrice venezuelana ha infatti confessato nel 2021 di essersi ritrovata a fare i conti con un tumore al seno, sconfitto con grande forza d’animo e coraggio. Da allora Carolina è diventata sempre di più un punto di riferimento nell’universo femminile e presa da esempio e testimonial per tante persone e donne che si ritrovano purtroppo a fare i conti con patologie di questo genere. Finalmente adesso Carolina sta bene, come confermato anche dagli ultimi esami.

La partecipazione al GF 2004 e le relazioni

La grande popolarità per Carolina Marconi è arrivata nel 2004, con la sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha fatta scoprire al grande pubblico. La venezuelana è stata una delle concorrenti più amate di quella edizione, nella quale ha visto nascere anche l’amore con Tommy Vee, uno dei deejay più importanti attualmente. Relazione durata poco, oggi invece Carolina è legata sentimentalmente all’ex calciatore del Lecce Alessandro Tulli, con il quale sogna di riuscire ad avere un figlio. Ora, intanto, è tutto pronto per il suo approdo al GF Vip, dove incontrerà diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo.