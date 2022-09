Grande Fratello Vip 7, ecco il cast completo: svelati tutti i concorrenti!

La durata del Grande Fratello potrebbe variare come nelle ultime edizioni

Questa mattina l’attendibile Davide Maggio ci ha svelato i nomi dei 23 concorrenti che prenderanno parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza lunedì 19 settembre su Canale 5 che ci faranno compagnia per diversi mesi. Attualmente la fine del programma è prevista per il 26 dicembre, ma come accaduto nelle ultime edizioni in caso di ascolti positivi potrebbe essere prolungato fino alla prossima primavera, ma da settimane si vocifera che il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe durare addirittura fino a maggio, battendo nuovamente il record di durata nella storia del programma.

Abbiamo i nomi dei 23 concorrenti che prenderanno parte al GF Vip 7: da volti noti a giovani promesse

Come affermato da DavideMaggio.it, i nuovi concorrenti del reality sono già in quarantena da questo pomeriggio e, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero essere loro a comporre il cast. Dopo alcune rinunce, come quella di Patrizia Groppelli, e oltre agli unici tre nomi ufficiali condivisi sui canali social del Grande Fratello, ovvero Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich, con Alfonso Signorini che quest’anno ha voluto tenere segreto gran parte del cast del programma fino alla fine per la prima volta, pubblicando solo qualche indizio sui social, ci sono tanti nomi vociferati durante tutta l’estate che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia: da Ginevra Lamborghini, cantante e sorella della più famosa Elettra, e Patrizia Rossetti, storico volto di Rete 4 a Elenoire Ferruzzi, icona trans, passando per Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, noti per alcuni gossip con personaggi famosi, rispettivamente con Gonzalo Higuain e Belen Rodrigurez.

Ecco tutti gli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini

Gli altri nomi, tra chi era già dato certo da mesi e chi invece è stato tenuto segreto, sono: Marco Bellavia, volto di “Bim Bum Bam”; Edoardo Donnamaria, volto noto di “Forum” e speaker per RTL 102.5; George Ciupilan, tiktoker; Sofia Giaele De Donà, giovane influencer; Alberto De Pisis, ovvero l’ex di Taylor Mega prima di dichiararsi omosessuale. Gli altri concorrenti del GF Vip 7 saranno: Daniele Del Moro, ex gieffino nel 2016; Gegia; Charlie Gnocchi, fratello di Gene; Sara Manfuso; Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 4; Nikita Pelizon, ex concorrente di Temptation Island, Ex On The Beach e Pechino Express; Amaurys Pérez; Cristina Quaranta; Attilio Romita e Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. L’attesa è quasi finita: appuntamento a lunedì 19 settembre dalle 21:45 su Canale 5 per stare in compagnia del GF Vip per diversi mesi.