Carolina Marconi si scontra con Sofia Giaele: “Ecco perchè sei falsa”

La showgirl venezuelana si arrabbia: scontro acceso nella casa di Cinecittà

La modella e imprenditrice Sofia Giaele De Donà, una concorrente del GF Vip 7, sta facendo i conti con diverse critiche, dopo aver raccontato nel suo video di presentazione di avere una relazione aperta con il marito. A manifestare il suo disappunto è stata anche la showgirl venezuelana Carolina Marconi, che parecchio arrabbiata le ha detto:

“Sei falsa e te lo dico in faccia. Per me l’amore non è questo. Sei maleducata. Noi dobbiamo dare l’esempio, portiamo un messaggio”.

La giovane imprenditrice si difende dalle critiche: “Non sono una mantenuta”

Nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini continua a essersi parecchia tensione, nonostante sia tornato sul piccolo schermo soltanto da alcune settimane. Gli spettatori nella giornata di oggi hanno assistito all’ennesima sfuriata di Sofia Giaele De Donà, poichè il suo matrimonio continua a essere molto dibattuto. Tutto ha avuto inizio quando Carolina Marconi ancora una volta ha fatto capire di avere un pensiero del tutto diverso per quanto riguarda il tema amore: “Per me vuol dire condivisione, per me sposarsi vuol dire costruire qualcosa e avere una famiglia”. La showgirl venezuelana ha rincarato la dose arrivando a sostenere che la giovane imprenditrice a questo punto stia con suo marito soltanto per un interesse economico: “Sii sincera, è una persona che ha tanti soldi e ti mantiene. Gli vuoi bene ma per me non è amore”. La giovane influencer e stilista si è difesa:

“Tu non sai i miei sentimenti. Sono una persona che si dà da fare e che lavora, non sono una mantenuta“.

La gieffina non perde la speranza di diventare mamma: “Prima o poi farò un figlio”

La giovane imprenditrice che intanto è stata minacciata da Ginevra Lamborghini, parecchio infuriata a causa delle critiche ricevute da Carolina Marconi, ha continuato a difendere la sua relazione: “Ognuno ama come vuole. L’amore non ha s*ss*, non ha religione, non ha età. Non puoi giudicare il mio matrimonio perchè non è un progetto collettivo, deve avere senso solo per me e per mio marito”. Sempre nelle scorse ore la showgirl venezuelana ha avuto un momento di cedimento. In particolare la 44enne dopo aver ripensato alla malattia affrontata, visibilmente commossa ha affermato: “Le persone vanno seguite e aiutate”. A confortarla mentre raccontava la sua storia ci ha pensato Luca Salatino, a cui lei ha detto: “Ho accanto a me una persona intelligentissima, che mi ama”, riferendosi ovviamente al suo compagno Alessandro Tulli a cui è legata dal 2014. A questo punto dopo aver sottolineato quanto sia prezioso il tempo: “Godiamoci il momento. Dedichiamo tanto tempo a persone estranee”, ha fatto sapere di non aver perso la speranza di diventare mamma dopo il difficile dramma vissuto: