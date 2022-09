Caos al GF Vip, Sofia Giaele minacciata da Ginevra: “Ti tiro il bicchiere“

Ginevra Lamborghini si scaglia scontro la concorrente: “Sei una grande bugiarda!”

Poco fa c’è stato un incredibile scontro nella casa più spiata dagli italiani che ha surriscaldo il clima. Cos’è successo? Sofia Giaele De Donà ha litigato dapprima con Carolina Marconi, che non ha nascosto di non aver affatto apprezzato che vive un amore totalmente libero con suo marito, e successivamente ha avuto un accesissimo botta e risposta con la sorella di Elettra Lamborghini. I toni però con quest’ultima si sono accesi ancora di più. Il motivo? Ginevra ha puntato il dito contro la concorrente, asserendo che non vuole essere giudicata per via del suo amore libero, ma è la prima a puntare il dito, visto ciò che è emerso lunedì scorso in puntata (Signorini ha mostrato un video in cui Sofia Giaele ha sparlato di Ginevra insieme a Sara ed Elenoire):

“Tu hai avuto pregiudizi nei miei confronti ed hai anche agito negativamente con me…Inutile chiedermi scusa…Sei una grande bugiarda…”

Sofia Giaele De Donà nel mirino dell’inquilina vip: “Ti tiro il bicchiere”

Sofia ha poi preso la parola respingendo al mittente tali accuse, asserendo di aver già chiesto scusa in tutti i modi a Ginevra Lamborghini:

“Io mi sono già scusata, ma a questo punto se hai la tua opinione su di me neppure m’interessa fartela cambiare…”

L’acceso faccia a faccia è andato avanti senza esclusioni di colpi. Difatti Sofia ha anche accusato la rivale di averla nominata usando la motivazione che starebbe solo con il marito per il conto in banca solo per prendersi gli applausi del pubblico. A quel punto la giovane ragazza, sul cui rapporto teso con la sorella Elettra ha espresso la sua opinione Alex Belli, è andata su tutte le furie arrivando addirittura a minacciare la coinquilina della casa del GF Vip di tirarle un bicchiere addosso: “Guarda ti tiro il bicchiere in faccia…Ma cosa dici? Ma cosa dici? Quattro applausi! Mi stai facendo davvero innervosire…”

Omg Ginevra stava per entrare nella sua Federica Rosatelli era pic.twitter.com/nybzWHdf9s — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2022

Grande Fratello Vip, la concorrente affonda Sofia Giaele De Donà: “Non capisci niente”

Ginevra Lamborghini è però un vero fiume in piena contro la sua rivale, asserendo che se pensa che abbia dato quella motivazione per la sua nomination solo per prendersi gli applausi allora seriamente non ha capito un bel niente:

“Se pensi questo dimostra che sei proprio cretina…Non capisci niente…Ti sei giocata veramente malissimo le carte perchè io sono una che perdona…”

Successivamente l’ha invitata calorosamente a nominarla domani: “Nominami, così iniziamo un altro show…”