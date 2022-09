Caterina Balivo dice addio a Il cantante mascherato? “Non lo so ma…”

Il cantante mascherato 2023, la giurata non ci sarà nella nuova edizione? “Non lo so”

È stata ferma in tv per due anni ma poi ha recuperato alla grande la conduttrice di Aversa che negli ultimi mesi è stata prima volto della prima serata di Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma? Poi è sbarcata nella seconda serata di Rai2 con Help-Ho un dubbio ed infine lunedì 12 settembre sarà alla guida del preserale di La7 Lingo- Parole in gioco. In attesa del debutto a TvBlog che le ha chiesto se, visti i suoi nuovi impegni, dirà addio a Il cantante mascherato Caterina Balivo ha risposto schiettamente:

“Non lo so… Ora il mio focus è fare bene Lingo, poi per tutto il resto lascio che a comunicare il numero di puntate, eventuali nuove edizioni o cose tecniche siano i dirigenti. Peraltro sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro.”

Caterina Balivo e la sfida con Lingo: “Vedremmo se è un caso che i quiz li conducono gli uomini”

Per questa stagione televisiva La7 ha puntato molto su un nuovo quiz show Lingo affidato alla conduttrice, ciò che in molti dopo l’annuncio hanno notato è che da sempre, tranne poche eccezioni, alla guida di quiz show nel nostro Paese ci sono stati solo uomini. Dall’emblema Mike Bongiorno a Carlo Conti, Amadeus, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Marco Liorni ed altri. Insomma è un caso che non ci sia quasi mai stata una donna alla guida o no? A questa domanda durante l’intervista la conduttrice di Aversa ha risposto così:

“Da sempre amo provare a fare un game. In quella fascia di palinsesto ci sono sempre uomini, quindi è anche una sfida per vedere se è un caso oppure no.”

aggiungendo che se una persona è capace o incapace non è il sesso a determinarlo.

La conduttrice non si sbilancia sui prossimi progetti: ci sarà una nuova edizione di Help?

Caterina Balivo ha glissato su molte domande fatte, non si è sbilanciata sul possibile addio allo show di Milly Carlucci dopo due anni nelle vesti di giurata. Non ha confermato né smentito i rumors che, visti i buoni ascolti, annunciano una nuova stagione di Help-Ho un dubbio né se ce ne sarà un’altra di Chi vuole sposare mia mamma? È certo invece che nel suo Lingo che debutterà lunedì alle 19.00 su La7 non si parlerà di politica e che non teme la concorrenza.