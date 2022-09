Caterina Balivo non teme la concorrenza: “La7 è il mio punto di riferimento”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 8, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice pronta a tornare in Tv alla guida del nuovo game show Lingo: “Non temo la concorrenza”

Caterina Balivo tornerà in Tv la prossima settimana alla guida del nuovo game show del preserale di La7. Il suo è un debutto vero e proprio sulla settima rete nazionale. La giornalista del magazine Oggi ha quindi subito colto la palla al balzo per chiederle se teme la concorrenza dei suoi competitor (Gerry Scotti, Marco Liorni e Flavio Insinna da metà ottobre più o meno). E la popolare conduttrice, con estrema schiettezza, ha rivelato che il suo unico punto di riferimento è La7: “Parliamo di una rete abituata a talk politici e di attualità…”

Caterina Balivo agitata per il suo debutto su La7? Parla lei

Successivamente la giornalista del settimanale Oggi ha chiesto alla conduttrice se è un po’ agitata per questo suo debutto assoluto sulla settima rete nazionale alla guida del nuovo game show Lingo – Parole in gioco. E la presentatrice, la quale ha fatto un’importante precisazione sul suo vecchio programma Vieni da me, ha subito risposto negativamente, asserendo di avere i nervi assolutamente saldi:

“Sarò sempre io, gioviale, con le mie gaffe, cercando di essere empatia con i concorrenti…”

La presentatrice ha anche fatto presente che solitamente i quiz vengono condotti sempre da uomini: “Magari conducendolo dirò: ‘Ho capito perchè ci sono solo uomini…'”

La presentatrice fa un’importante precisazione: “Prendo la vita con ironia”

La giornalista del settimanale Oggi ha quindi fatto notare a Caterina Balivo di aver appena rivendicato di essere una che solitamente fa gaffe: “Non la preoccupa?” La conduttrice di Lingo – Parole in gioco ha quindi risposto di aver imparato negli anni in cui ha lavorato in radio ad essere molto autoironica:

“Certo, c’è anche da dire che quando capitavano le gaffe non sempre le persone stavano al gioco…”

E sull’identità di queste persone la Balivo ha preferito soprassedere: “Posso dire che erano soprattutto attori di serie Tv…Cinque/sei anni fa li avrei fatti pure i nomi, ma adesso preferisco di no…” Riuscirà la presentatrice ad ottenere buoni risultati con questuo suo nuovo programma?