Claudio Lauretta chi è: “Ho fatto provini a Tale e Quale Show per anni”

Tale e Quale Show: tutto sulla vita e la carriera di Claudio Lauretta

Tra poche ore Carlo Conti darà il via a una nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma in cui i Vip imitano dei cantanti si preannuncia a dir poco scoppiettante. Merito del cast con molti volti noti e della giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che, come si sa, non ha peli sulla lingua. Tra i concorrenti di quest’anno c’è Claudio Lauretta che è un imitatore, attore e comico. E’ nato a Novi Ligure il 20 luglio del 1970. E’ sposato e ha un figlio. La sua prima apparizione in tv risale al 1992 quando partecipò come ospite al programma Piacere Raiuno. Ha preso parte a tanti programmi televisivi di successo tra cui Striscia la notizia, Maurizio Costanzo Show, La sai l’ultima?, Markette, Colorado.

Il concorrente di Tale e Quale Show vanta un primato: ecco quale

Claudio Lauretta ha imitato tantissimi personaggi e ha riscosso ogni volta molto successo. Ricordiamo: Renato Pozzetto, Vittorio Sgarbi, Adriano Celentano, Luca Giurato, Umberto Bossi, Gerry Scotti e Luca Giurato. E’ stato il primo in Italia ad utilizzare il Deepfake per imitare Matteo Renzi a Striscia la notizia. Il Deepfake è una tecnica per la sintesi dell’immagine umana basata sull’intelligenza artificiale che sovrappone immagini e video esistenti con video e immagini originali creando un effetto stupefacente. Ora la grande occasione per il noto imitatore: Tale e Quale Show!

Claudio Lauretta confessa: “Erano anni che inviavo provini a Carlo Conti”

Nel programma di Carlo Conti (che ha fatto una confessione inattesa) a Lauretta piacerebbe imitare Fabio Concato ma non Fedez per non sottoporsi a ore di trucco per avere un corpo tatuato. Rivela l’imitatore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Erano anni che inviavo i provini a Carlo, dopo l’esperienza come giudice imitatore”. Sarà lui il vincitore di Tale e Quale Show?