Tale e quale show, Carlo Conti ammette: “Ecco qual è la cosa più difficile”

Tale e quale show, conduttore rompe il silenzio: “La cosa più difficile è fare il cast”

Tornerà venerdì prossimo al timone del talent di Rai1, Carlo Conti. Il conduttore toscano è pronto per allietare il pubblico della prima rete con musica, intrattenimento e battute e, sulle pagine del settimanale Chi, si è aperto, svelando alcuni retroscena succulenti. “La cosa più difficile è fare il cast” ha ammesso, dichiarando poi:

“Trovare il giusto mix tra volti da lanciare e da rilanciare, fra poco conosciuti e famosissimi, ma in ciascuno ci deve essere la voglia di buttarsi, di sacrificarsi per quelle otto puntate”.

Tanti i vip che si sono proposti per i provini, ma soltanto undici saranno i protagonisti della nuova edizione del programma. Il conduttore ha ammesso che non è mai semplice la selezione e che a volte gli artisti ripetono i provini di anno in anno e, in molti casi, riesco a trovare lo spazio giusto per loro. A colpirlo in questi mesi è stata Rosalinda Cannavò, ha infatti raccontato: “L’ho trovata molto brava, si impegna e credo sia giusto abbia uno spazio in cui possa dimostrare il suo talento in vari ambiti”.



Carlo Conti rompe il silenzio su Valeria Marini: “Ha un entusiasmo stellare”

Tra le protagoniste femminili di Tale e quale show, quest’anno ci sarà anche la showgirl del Bagaglino. Il conduttore toscano ha ammesso: “È un esempio di quanto l’entusiasmo sia il motore di questa sfida”. La showgirl si è voluta mettere in gioco e sarà pronta ad abbandonare il suo personaggio per vestire i panni di altri artisti. “Ha un entusiasmo stellare” ha raccontato il presentatore, paragonandola un po’ ad Alba Parietti, concorrente dello scorso anno.

Conduttore di Rai1 svela: “Ecco perchè ho rinunciato ai programmi quotidiani”

Nonostante i molti impegni professionali, la famiglia resta al primo posto per Carlo Conti che ha ammesso:

“Ho fatto la scelta di rinunciare ai programmi quotidiani per trascorrere più tempo con i miei cari e vivere a Firenze”.

Ha raccontato però che se dovesse sognare si vedrebbe come inviato di Linea blu, perchè adora il mare. In primavera invece vorrebbe rifare I migliori anni e Top 10. Intanto Tale e quale show è pronto ai blocchi di partenza e sono pronti anche due spin-off del programma.