Com’è morta Ivana Buselli? La giornalista Rai si è spenta a soli 58 anni

Morta all’improvviso la giornalista Rai Ivana Buselli: ecco le cause del suo decesso

Lutto in Rai: è morta la giornalista del TGR Trento, come apprendiamo da Fanpage, che utilizziamo come fonte. Stando a quanto riportato dalla testata giornalistica in questione, la Buselli si è spenta a soli 58 anni a causa di una brutta malattia che, a quanto pare, l’ha stroncata nel giro di pochissimo tempo.

E’ entrata per molti anni nelle case di tutti i telespettatori con grande garbo, fermezza e intelligenza per raccontare il Trentino

si legge in un comunicato diffuso dalla Rai nelle ultime ore e ripreso da Fanpage.

Ivana Buselli e l’addio dei colleghi giornalisti della Rai: “Grazie per la strada fatta insieme”

La giornalista ha lasciato il marito Guido e il fratello Bruno, ai quali i colleghi della Rai dei TG di Trento e di Bolzano hanno inviato messaggi di cordoglio. Tanti i messaggi d’affetto sui social anche rivolti ad Ivana stessa, come: “Un grande grazie per la strada professionale che abbiamo percorso insieme”. Tra i messaggi inviati invece ai familiari, leggiamo:

A Guido, il marito, e a Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio dell’intera squadra Rai di Trento e di Bolzano.

Anche il giornalista Vittorio Di Trapani ha espresso il suo dolore sui social, affermando di aver saputo della malattia contro la quale la collega lottava da tempo, svelando però: “A giugno l’ho vista e ho pensato che il peggio fosse ormai alle spalle… un abbraccio alla sua famiglia e alla redazione nella quale lavorava”.

La giornalista scomparsa prematuramente era vicecaporedattrice presso la sede Rai locale

Infine, sempre dalla testata citata all’inizio dell’articolo apprendiamo che Ivana Buselli era vicecaporedattrice della sede Rai del Trentino Alto Adige. Era inoltre sempre molto attiva sui social, dove condivideva spesso foto relative ai suoi viaggi ma anche alla sua quotidianità.