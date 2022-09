Daniela Ferolla non nasconde il suo sogno: “Dopo Linea Verde Life vorrei…”

“Ecco quale programma vorrei fare”, la rivelazione della conduttrice di Linea Verde Life

Al via oggi, 17 settembre, la nuova edizione del programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi, che ogni sabato all’ora di pranzo per tutta la stagione tv accompagneranno i telespettatori di Rai1 alla scoperta degli angoli più verdi delle nostre città. E proprio la prima, in vista del ritorno in onda, ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità, parlando molto sia del suo lavoro che del suo privato, e rivelando cosa le piacerebbe fare in televisione:

Sogno un talk tutto al femminile o una trasmissione dedicata al made in Italy, alla moda e al design, altre mie grandi passioni

ha dichiarato, continuando: “Ciò mi permetterebbe di misurarmi su piani e argomenti diversi, rimettendomi in gioco con qualcosa di nuovo”.

Daniela Ferolla ricorda la vittoria a Miss Italia: “Dal 2001 sono cambiata molto”

Sogni per il futuro ma anche uno sguardo al passato: nell’intervista la conduttrice di Linea Verde Life ha infatti parlato anche della vittoria al concorso di Miss Italia avvenuta ventuno anni fa.

Dal 2001 sono cambiata molto, è stato proprio tutto il lavoro che ho intrapreso partendo da Miss Italia a farmi crescere

sono state le sue parole, non nascondendo: “Quando ho vinto il concorso ero giovanissima e mi sentivo un po’ spaesata da uno stile di vita così nuovo, allo stesso tempo, però, avevo un’età che mi permetteva di prendere tutto come un gioco”.

Daniela Ferolla e la sua vita privata: “Mi piacerebbe sposarmi e avere un figlio”

Prima della fine dell’intervista, l’ex Miss Italia ha espresso il desiderio di sposare, in futuro, il compagno Vincenzo Novari, manager al quale è legata sentimentalmente da molti anni: da lui vorrebbe anche avere un figlio. “Al momento stiamo benissimo così, ma in futuro vorrei sposarmi e diventare mamma” ha ammesso, parlando in conclusione anche del rapporto con le sue sorelle, dalle quali ha svelato di aver sempre ricevuto affetto e comprensione, in qualunque circostanza.