Daniela Martani choc: “Senza ciclo da quando ho fatto L’isola dei famosi”

Il triste annuncio di Daniela Martani: “Dopo l’Isola dei Famosi non ho più avuto il ciclo”

Daniela Martani, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 che ha fatto molto discutere per il suo attivismo e per le polemiche relative al suo essere vegana, ha ricevuto una spiacevole notizia che dopo un anno e mezzo ha voluto condividere anche con i fan, rivelando con un lungo post su Facebook che sta cercando ancora di riprendersi dallo shock del suo problema di salute: “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che fosse una cosa momentanea prima di tornare alla normalità, ma dopo esami medici ho avuto la certezza di non poter avere figli”. La donna ha detto di sentirsi abbattuta perché avrebbe voluto dei figli con l’uomo giusto che non è ancora arrivato, ma ora non potrà realizzare questo sogno.

Daniela Martani e la sua tragedia: “Cerco di distrarmi ma vivo un profondo dolore”

Daniela Martani ha poi continuato il racconto della sua tragedia dicendo che sta cercando di distrarsi in ogni modo ma che comunque nel suo profondo ha un immenso dolore difficile da eliminare: “Sto cercando di distrarmi il più possibile per non scontrarmi con la realtà ma dentro di me provo un grande dolore. Ora sono qui a chiedermi se ho sbagliato io o se fosse destino che andasse così. È una domanda alla quale ci metterò il resto della mia vita a rispondere”. Non si dà pace dunque l’ex hostess di Alitalia, non particolarmente amata dal pubblico né da altre persone del mondo dello spettacolo come Soleil Sorge, con la quale ha avuto un forte botta e risposta nei mesi scorsi, per molte sue esternazioni. Senza dubbio ora il pubblico le sarà vicino in questo periodo molto difficile per l’ex naufraga.

Daniela Martani e la polemica sulle adozioni monoparentali: “Negata un’altra possibilità di diventare madre”

Daniela Martani ha poi voluto sfogarsi contro il divieto in Italia sulle adozioni monoparentali, che di fatto le nega anche un’altra possibilità di diventare madre. L’ex hostess ha poi concluso il suo discorso dicendo che deve essere forte come quando era piccola, in cui a casa sua non poteva permettere di mostrarsi debole e vulnerabile e che quindi indossava una corazza da bambina coraggiosa. Ed è ciò che deve fare anche adesso in questo momento difficile della sua vita, anche se il dolore profondo che sta provando da più di un anno la sta mettendo a dura prova.