Davide Donadei, la verità su Roberta Di Padua: “Mi ha dato il due di picche”

L’ex tronista vuota il sacco sull’uscita con la dama del trono over: la reazione della sua ex

Verso la fine dello scorso luglio, l’ex tronista Davide Donadei ha annunciato la fine della storia d’amore con la fidanzata. I diretti interessati hanno avuto un confronto nel noto dating show nella puntata andata in onda oggi, e tra gli ospiti c’è stata anche l’ex dama Roberta Di Padua, finita al centro del gossip per essere stata fotografata con l’ex tronista. Dopo che il ristoratore ha fatto sapere che lui e l’ex flirt di Riccardo Guarnieri si sono scambiati un bacio, la sua ex Chiara Rabbi non ha nascosto il suo fastidio.

L’opinionista si schiera dalla parte dell’ex corteggiatrice: “Storia piena di contraddizioni”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne è scoppiato un caos, durante il confronto tra Davide Donadei, la sua ex e Roberta Di Padua. L’ex tronista ha detto la verità, su ciò che è successo tra lui e l’ex flirt di Riccardo Guarnieri quando sono usciti insieme dopo due mesi dalla fine della relazione con la sua fidanzata: “Siamo usciti una sera, perchè ci siamo trovati a Napoli, abbiamo mangiato una pizza insieme. In questi mesi l’ho sentita vicino a me. Sono riuscito a baciarla”. Chiara Rabbi ha attaccato la dama: “Giochi a fare la ragazzina. Qual’era il tuo interesse a sentirlo? La vostra amicizia non era normale”, mentre il ristoratore si è giustificato: “Non capisco perchè debba passare per quello sbagliato”. E’ intervenuto Gianni Sperti: “Discuto il fatto che vi baciate, i messaggi che vi mandate vuol dire che sono tra due persone che si piacciono”. C’è stata la reazione di Tina Cipollari, che si è schierata dalla parte dell’ex corteggiatrice:

“Ha ragione. Volete convincere la gente a credere alle vostre cavolate. Storia piena di contraddizioni”.

La sfuriata della conduttrice: “E’ sempre comodo condannare la donna”

Davide Donadei ha spiegato perchè è finita la storia con la sua ex: “Non ero più innamorato”. Quando la conduttrice però ha svelato che l’ex dama ha rifiutato due inviti del ristoratore, la diretta interessata ha sottolineato: “Non mi andava di salire in hotel. La modalità non mi è piaciuta, la mia vita è troppo pesante per lui”. Maria De Filippi ha difeso l’ex protagonista del trono over, dopo che Tina Cipollari le ha detto di non crederla e di fare le cose senza senso allora, dato che è sbottata:

“Tu condanni lei, sto difendendo lei perchè è sempre comodo condannare la donna, non riesco a condannarla”.

Dopo che Chiara Rabbi ha ammesso che aveva l’ansia che la 40enne scrivesse al suo ex, lo stesso ha chiarito: “Non erano queste le discussioni, non vengo qui a farmi prendere per il c*l*”. Infine ha dubitato di Roberta Di Padua: “Dopo due mesi che ci provo con una donna che mi piace mi ha dato il due di picche. Penso che tu mi abbia voluto usare per farti vedere, una donna della tua età dà valore a un gesto rispetto a una ragazza di vent’anni”.