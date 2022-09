Uomini e Donne oggi, torna Roberta Di Padua: scoppia il caos in studio

Anticipazioni Uomini e Donne: ex dama ha provocato la rottura di una coppia? La verità

Sarà un mercoledì piuttosto pepato nel salotto rosa di Canale5. A quanto pare infatti, Maria De Filippi inviterà in studio due ex protagonisti del programma: Davide Donadei e Chiara Rabbi. La coppia ufficializzerà la loro rottura e spiegherà i motivi che hanno causato l’allontanamento. Nelle scorse settimane i protagonisti del trono classico sono stati al centro dell’attenzione mediatica proprio per il loro addio e si era sussurrato di una possibile intromissione di una dama del trono over. Oggi in puntata tornerà Roberta Di Padua proprio per chiarire ogni punto. La dama sottolineerà di non centrare nulla con la fine della storia dei due ragazzi e di nutrire per l’ex tronista solo un affetto amicale e nulla di più. Insomma, nessun triangolo nel dating show di Canale5.



Roberta Di Padua si rimette in gioco nel programma di Canale5? Spunta un nuovo corteggiatore

Il ritorno della dama a Uomini e Donne non passerà inosservato. Alessandro infatti manifesterà il suo apprezzamento e le chiederà di restare nel programma per conoscerlo. Oggi pomeriggio in puntata si scoprirà se la dama di Cassino deciderà di restare nel salotto rosa di Canale5 e provare di nuovo a trovare l’amore. Intanto al centro dell’attenzione finirà ancora una volta Ida Platano. La quarantenne, che nelle scorse settimane aveva ripreso a vedere l’ex compagno, racconterà che le cose tra loro non sono andate bene. Nonostante l’entusiasmo iniziale e il bacio, i due continueranno ad avere vedute diverse. La fine repentina di questo ritorno di fiamma provocherà una pioggia di critiche da parte non solo degli opinionisti, ma anche dei protagonisti del segmento senior della trasmissione.

Puntata 28 settembre, duro scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: c’entra Ida

Oggi a Uomini e Donne ci sarà uno scontro tra l’ex di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Presto gli animi si accenderanno e finirà per intervenire anche il cavaliere partenopeo. A sorpresa se la prenderà questa volta con il cavaliere di Taranto, protagonista di un dietrofront inaspettato, sottolineando che dall’inizio della stagione televisiva sta soltanto facendo figuracce. Come reagirà Riccardo? L’appuntamento perciò con i colpi di scena della nuova puntata del dating show di Canale5 è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45.