Domenica In, anticipazioni e ospiti del 25 settembre: arriva Milly Carlucci

Settembre 23, 2022

Milly Carlucci presenta il cast di Ballando con le stelle 2022 a Domenica In

Continua la cavalcata domenicale di Mara Venier con una nuova puntata il 25 settembre (giorno delle elezioni politiche) e soprattutto con un parterre ricco di ospiti al fine di regalare ai telespettatori un po’ di sana allegria e divertimento. Si parte da Milly Carlucci che sarà presente in studio per presentare il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il popolare dancing show di Rai1 tornerà in onda sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione delle 20.00 del Tg1. Si promettono scintille, colpi di scena e soprattutto tanta buona danza.

Ospiti Domenica In, puntata del 25 settembre: arrivano Luciana Littizzetto e Francesco Gabbani

Ma oltre a un doveroso spazio dedicato a Ballando con le stelle, che avrà all’interno del cast nomi davvero clamorosi, ci sarà anche spazio per una delle comiche più apprezzate ovvero Luciana Littizzetto, che è pronta a tornare in onda con Che tempo che fa insieme al collega e amico di sempre Fabio Fazio. Poi per il mondo della musica il pubblico potrà essere deliziato dalla voce e dalle stupende canzoni di Francesco Gabbani, che è stato uno dei trionfatori dell’estate per quel che riguarda le hit musicali.

Mara Venier ospita a Domenica In anche Elodie, Lino Guanciale, Pupi Avanti e Sergio Castellitto

Non finiscono di certo qui gli ospiti della prossima puntata di Domenica In (25 settembre), infatti dall’amorevole zia di tutti gli italiani ci saranno anche la cantante Elodie, vera bomba di intelligenza e sensualità, che non solo ha fatto ballare tutti con le sue hit, ma si è anche calata nei panni di attrice nel film Ti mangio il cuore (presentato al Festival del Cinema di Venezia); poi ancora, per il mondo delle fiction Rai, l’attore Lino Guanciale che è tra gli interpreti di Sopravvissuti, serie che dovrà sfidare il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini da lunedì 3 ottobre in prima serata. E poi per il mondo del cinema ci saranno in studio il regista Pupi Avanti e l’attore Sergio Castellitto che presenteranno il film Dante in uscita il 29 settembre in tutte le sale italiane. Di recente un importante collega di Mara Venier non si è più trattenuto parlando dei suoi ascolti stellari.