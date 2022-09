Mara Venier, Maurizio Costanzo non si trattiene più: “A Domenica In…”

Domenica In, Maurizio Costanzo elogia la collega: “Ha portato il programma a ottimi ascolti”

Ha fatto un’analisi dettagliata dei programmi storici della tv italiana che continuano ad essere riproposti di stagione in stagione, seppure con qualche cambiamento, rimanendo inalterati nella sostanza e negli ascolti, il marito di Maria De Filippi. Senza peli sulla lingua, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, ha voluto dire la sua proprio su Mara Venier e sulla trasmissione domenicale che porta la sua firma ormai da quattro anni e che ha condotto per quattordici edizioni. “Non possiamo fare tutti i nomi di chi l’ha presentata perchè sarebbero troppi” ha esordito il giornalista che poi ha sottolineato:

“Ma possiamo dire che da anni è Mara Venier la conduttrice del programma e a Domenica In ha portato ottimi ascolti”.

Ha poi voluto ricordare gli anni dal 2014 al 2016 che l’hanno visto come capoprogetto della trasmissione, condotta all’epoca da Paola Perego prima con Pino Insegno e poi con Salvo Sottile.



“È un pezzo di storia della tv italiana”, il commento del noto giornalista su Domenica In

Maurizio Costanzo, che di recente ha fatto una rivelazione su Amici, ha voluto poi elogiare il programma condotto da Mara Venier, che fa compagni al pubblico a casa dal 1976 e continua a registrare ottimi ascolti, sottolineando che “è un pezzo di storia della tv italiana”. Nel suo lungo elenco di programmi di successo ha poi parlato anche di Forum, uno dei programmi più longevi della tv italiana, inaugurato da Catherine Spaak nel 1985 e condotto al momento da Barbara Palombelli. Una nota di merito è stata fatta anche per Unomattina che resta saldo su Rai1 dal 1986 e quest’anno è condotto da Massimiliano Ossini. Ha parlato poi anche di Striscia la notizia, Chi l’ha visto?, I fatti vostri, linea verde e molti altri capo saldi del piccolo schermo.

Maurizio Costanzo svela perchè non vengono proposti nuovi programmi: “Probabilmente non ci sono altre idee”

Non si è nascosto il noto conduttore che, dopo aver parlato di Mara Venier e Domenica In, ha voluto dire la sua sul perchè in Italia ci siano molti programmi longevi: “Probabilmente perchè non ci sono altre idee o forse perchè i programmi che funzionano mantengono alta l’attenzione del pubblico”. Intanto il marito di Maria De Filippi è pronto per la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show (prevista per venerdì 30 settembre), che festeggia quarant’anni. Tra gli ospiti ci saranno Wanna Marchi, Stefania Nobile e Alessandro Cecchi Paone con il nuovo compagno.