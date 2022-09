Domenica In, il dramma di Stefania Sandrelli: “È stato male il mio compagno”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 18, 2022 , in Domenica In

Lunga intervista dell’attrice nela puntata di oggi del programma condotto da Mara Venier

Si è raccontata a cuore aperto Stefania Sandrelli nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, 18 settembre 2022. Intervistata dalla padrona di casa Mara Venier, l’attrice ha ripercorso la sua lunga carriera parlando anche della sua vita privata, in particolare del rapporto con il suo compagno Giovannni Soldati: “Ci siamo separati e lui è andato a vivere in un bed & breakfast” ha raccontato, non nascondendo quindi di aver attraversato un momento molto difficile in passato. “Non stavamo bene” ha precisato a tal proposito, rivelando poi:

Lui ad un certo punto si è ammalato e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo […] Per un anno ho dedicato la mia vita solo a lui.

“Ora sta bene, ha fatto un bel percorso, ma in quel periodo non stava affatto bene” ha asserito inoltre, con la regia che ha mandato in onda alcuni video di loro vecchie ospitate in tv, nei quali li abbiamo visti nel programma condotto da Fabrizio Frizzi e Romina Power ‘Per tutta la vita’, andato in onda su Rai1 negli anni ’90.

Stefania Sandrelli e il racconto dei suoi amori: “Sono sempre stata io a lasciare”

Spazio anche agli amori del passato nel corso dell’intervista dell’attrice a Domenica In, dove Mara Venier ha mandato in onda alcuni filmati di Gino Paoli, dal quale Stefania ha avuto la figlia Amanda Sandrelli. “I tipi in giacca e cravatta non hanno mai fatto per me, gli uomini io li ho sempre avuti un po’ strani” ha ironizzato l’attrice, non nascondendo di essere sempre stata lei ad interrompere tutte le storie d’amore vissute. “Noi donne abbiamo davvero tanta pazienza, tu quando sei arrivata a dire basta?” le ha chiesto la Venier. A tale domanda Stefania ha risposto: “Ho detto basta a certe storie quando mi sono resa conto che stavo perdendo tempo…”.

Mara Venier a Stefania Sandrelli: “Questa non è un’intervista ma…”

Piccola gag prima della fine dell’ospitata, quando la conduttrice di Domenica In (che ha aperto la puntata con un annuncio drammatico) ha detto alla sua ospite: “Questa comunque non è un’intervista ma una chiacchierata tra due vecchie amiche”. A tale affermazione Stefania ha risposto con una battuta, ossia: “Che vecchie? Vecchie col cavolo!”.