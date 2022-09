Mara Venier sconvolta, dolore a Domenica In: “Lutti gravissimi”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 18, 2022 , in Domenica In

“Vicini alle famiglie colpite dall’alluvione”, la commozione in diretta della conduttrice

Ha aperto la seconda puntata di Domenica In rivolgendo un pensiero alla popolazione delle Marche Mara Venier, dopo la terribile alluvione che qualche qualche giorno fa ha devastato un’area della provincia di Ancona. “Siamo vicini alle famiglie colpite da questo disastro, che hanno subìto dei lutti per colpa dell’alluvione” sono state le sue parole all’inizio della diretta, dopo le quali la regia ha mandato in onda alcuni filmati ripresi dai telegiornali, in uno dei quali è intervenuto il papà del bambino di 8 anni che la furia dell’acqua ha strappato dall’auto della mamma e che risulta purtroppo disperso. “Speriamo con tutto il cuore che il desiderio di questo papà di ritrovare vivo il suo bambino possa avverarsi” ha commentato dopo il filmato la conduttrice, con gli occhi lucidi.

Lo sfogo di Mara Venier all’inizio della puntata di oggi: “Cose che non devono succedere”

“Permettetemi di dire che queste cose non devono succedere mai più. Undici sono state le vittime e ci sono ancora due dispersi, tra cui quel bambino di soli otto anni” ha detto successivamente la conduttrice di Domenica In che, chiusa l’anteprima, ha dato spazio ad una pagina dedicata alla regina Elisabetta, della quale domani, lo ricordiamo, verranno celebrati i funerali. Parlando della sovrana del Regno Unito, Mara ha ammesso con i suoi ospiti: “Di lei mi ha colpito il sorriso che ha sempre avuto, anche alla fine”.

Domenica In: la conduttrice ringrazia i telespettatori per gli ascolti della prima puntata

Prima di dare il via ufficiale alla puntata, però, Mara Venier ha voluto ringraziare i suoi affezionati telespettatori per gli ottimi ascolti che la trasmissione ha ottenuto domenica scorsa, 11 settembre, in occasione del debutto: “Grazie a tutti coloro che hanno seguito Domenica In la settimana scorsa” ha asserito, tra gli applausi del pubblico. Ricordiamo che, tra la prima e la seconda parte, il programma domenica scorsa ha avuto una media di 2milioni di telespettatori con uno share che ha sfiorato il 18%. Chissà come andranno le cose oggi, appuntamento ricco di grandi ospiti ma che deve fare i conti con il ritorno del competitor in onda su Canale5, Amici di Maria De Filippi.