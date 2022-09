GF Vip anticipazioni, prima puntata boom: subito un accesissimo scontro

Anticipazioni Grande Fratello Vip: resa dei conti tra Sonia Bruganelli e la nuova concorrente

Elenoire Ferruzzi sarà una nuova concorrente della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Per chi non lo sapesse quest’ultima sui social non ha espresso parole al miele nei confronti della popolare opinionista. In base alle anticipazioni riportate poco fa dalla fanpage instagram thepipol_tv pare che stasera ci sarà la resa dei conti tra loro due:

“Ci sarà un attesissimo scontro infuocato: quello tra la Bruganelli e l’attrice transgender Elenoire Ferruzzi…”

La fanpage instagram ha anche fatto sapere che i toni tra le due non saranno affatto pacati, tanto che potrebbe succedere davvero di tutto: “I toni non saranno pacati e potrebbe accadere di tutto!”

Grande Fratello Vip prima puntata di stasera: ecco cosa succederà

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi rivelato che nella puntata di stasera del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, il quale verrà sfidato dalla fiction in replica Lolita Lobosco, ne succederanno davvero di tutti i colori: “Le sorprese saranno tantissime…” La suddetta fanpage ha anche fatto sapere che è cambiato lo studio del reality show dopo tanti anni. Difatti questa volta sarà super tecnologico e sicuramente lascerà a bocca aperta il pubblico a casa. Ovviamente stasera verrà presentato il primo gruppo di concorrenti che entrerà nella casa più spiata dagli italiani:

“Nella puntata di oggi verrà presentato il nuovo studio super tecnologico e i concorrenti che conviveranno in casa…”

Insomma pare davvero ci siano tutti gli elementi per tenere incollati gli spettatori a casa al televisore.

Dove seguire il reality show vip di Alfonso Signorini: torna la diretta 24 ore su 24

Anche quest’anno è possibile seguire la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity. Da domani pomeriggio invece andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 la prima puntata del daytime. In questa occasione i telespettatori avranno modo di ascoltare le prime impressioni dei nuovi concorrenti vip in confessionale. Come ogni anno non mancheranno aggiornamenti continui sulle pagine social ufficiali del reality show vip. Appuntamento a stasera con la prima puntata della nuova edizione del reality, che in base alle anticipazioni sembra sarà bella avvincente e pregna di polemiche e colpi di scena.