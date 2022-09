Eleonora Daniele, battutaccia a Storie Italiane: “Non svegliarsi con le corna”

La battuta della conduttrice di Storie Italiane: “L’importante è non svegliarsi con le corna”

Siparietto molto esilarante, non previsto, avvenuto nella puntata di oggi, giovedì 29 settembre 2022, del programma del mattino di Rai1, dove si è parlato ancora una volta della famiglia reale e di come stanno procedendo le cose a Buckingham Palace dopo la morte della regina Elisabetta. Proprio al termine del talk in questione, al quale hanno preso parte diversi ospiti, Eleonora Daniele si è resa protagonista di una divertente gag con l’inviato intervenuto dal Regno Unito, il quale ha detto: “Non so voi, io ultimamente mi sveglio a suon di cornamusa, come faceva la regina. Sto diventando sempre più royal”. A tale battuta, Eleonora ha risposto ridendo:

L’importante è non svegliarsi a suon di corna

e ovviamente anche gli ospiti sono scoppiati a ridere.

Eleonora Daniele e la gag con l’inviato di Storie Italiane: “Ti invidio perchè sei lì”

“La regina pare avesse un suonatore di cornamusa per lei tutte le mattine” ha raccontato il giornalista intervenuto in collegamento. Ridendo, uno degli ospiti presenti in studio ha commentato: “Questo è da Blob”.

Ti invidio, Mario, posso dirtelo? Te lo dico proprio col cuore, vorrei essere lì in questo momento

ha detto subito dopo Eleonora al suo inviato, aggiungendo: “Vorrei essere lì per vedere tutta questa bellezza”.

Cerco di portarti io tutte queste immagini. Sono qui per te!

ha replicato l’inviato sorridendo. Eleonora (che ieri ha fatto purtroppo un drammatico annuncio in diretta) ha quindi chiuso il collegamento promettendo al giornalista di farlo intervenire di nuovo poco più tardi.

Storie Italiane, la promessa dell’inviato Mario Campa alla conduttrice: “Ti porterò una calamita”

“Prometto di portarti una calamita, anche se qui costano tantissimo” ha detto infine l’inviato di Storie Italiane alla conduttrice che, sempre nello spazio in questione, ha ascoltato le opinioni di diversi ospiti, tra i quali Marina Occhiena, che ha asserito: “Possibile che Meghan non si rende conto che agendo così non fa altro che attirare delle critiche su di sé?”.