Elisa Isoardi, arriva uno stop: salta domenica prossima Vorrei dirti che

Cambio di programma per la conduttrice: cosa accadrà a Vorrei dirti che

Neanche il tempo di iniziare che Elisa Isoardi è già costretta a fare i conti con un imprevisto. Domenica prossima infatti la conduttrice sarà costretta a saltare il turno con il suo programma Vorrei dirti che. La Coppa Davis di tennis infatti approderà su Rai 2 e costringerà la rete a riorganizzarsi. A farne le spese sono appunto l’ex concorrente dell’Isola dei famosi e Pierluigi Diaco con il suo Bella ma’. Come ricordato da DavideMaggio.it la fase a gironi del noto torneo tennistico si disputa questa settimana (girone con Italia, Argentina, Svezia e Croazia), ogni pomeriggio in diretta sul piccolo schermo. Tutte le gare saranno trasmesse dalla Rai, con gli incontri stranieri visibili su Rai Sport, quelli dell’Italia su Rai 2 e per la prima volta anche su Sky. Per la Isoardi dunque è già tempo di stop.

Non solo Elisa Isoardi, il tennis in tv frena anche un altro programma

La Coppa Davis su Rai2 però non frenerà soltanto la conduttrice originaria di Cuneo. Il noto torneo tennistico che si disputa con cadenza annuale, costringerà anche Pierluigi Diaco e il suo Bella ma’ a fermarsi, sia oggi venerdì che domenica. Per il presentatore, tornato in Rai con una curiosa novità, la doccia fredda è quindi doppia. Nel celebre evento sportivo l’Italia scende in campo oggi contro la Croazia, venerdì con l’Argentina e domenica contro la nazionale svedese, sempre alle ore 15. Per Isoardi e Diaco sarà una domenica nel verso senso della parola.

Grave notizia per la conduttrice: grave lutto in famiglia

Una domenica di stop per Elisa Isoardi probabilmente non avrebbe potuto capitare meglio che in questa settimana. Per la presentatrice di Vorrei dirti che sono infatti ore molto complesse, visto che nelle scorse ore è venuta a mancare la nonna Lucrezia, con la Isoardi che ha dato la triste notizia ai fan direttamente tramite i social. La presentatrice è sempre stata molto legata alla nonna, come ha più volte rivelato nel corso di varie interviste. Da oggi niente sarà più come prima, con Elisa che avrà un angelo in più a proteggerla dall’alto.