Elisa Isoardi distrutta da un gravissimo lutto: è morta sua nonna Lucrezia

Grave lutto per la popolare conduttrice di Rai Due: è morta la nonna Lucrezia

Ore difficili queste per Elisa Isoardi. Il motivo? Purtroppo è morta sua nonna. A rivelarlo è stata lei stessa con uno stringato post pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram. Ovviamente sono stati tanti a farle le più sincere condoglianze. Al momento non è dato sapere il motivo per cui l’anziana signora è venuta a mancare in queste ultime ore. Si ricorda che la presentatrice è sempre stata molto legata alla nonna, come ha spesso e volentieri detto lei in diverse occasioni. La signora lascerà un vuoto incolmabile alla Isoardi.

Morta la nonna di Elisa Isoardi: grave lutto per la popolare presentatrice

La conduttrice del nuovo programma in onda ogni domenica su Rai Due, Vorrei dirti che, ha poi voluto dare un ultimo saluto alla nonna Lucrezia morta in queste ultime ore. Cosa ha detto? Dopo aver pubblicato due foto insieme all’anziana signora su instagram, nella didascalia si è limitata a dire: “Ciao Memè nonnina mia…” Tempo fa la presentatrice, la quale domenica scorsa è tornata in Tv dopo una lunga assenza alla guida di Vorrei dirti che, ha rivelato di essere assai dispiaciuta per non averle dedicato più tempo:

“Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo…”

La presentatrice ha poi rivelato di essere sicura che i nonni lasciano un’impronta indelebile nell’anima di tutti noi.

Elisa Isoardi e la morte della sua amata nonna: i messaggi di cordoglio dei suoi colleghi

Si segnala che sono stati tanti i colleghi ad esprimere le più sincere condoglianze alla popolare conduttrice di Rai Due, tra i quali Alberto Matano. Quest’ultimo sottostante il post in cui la collega ha annunciato la morte della nonna si è limitato a postare un commento con un cuoricino. Anche Angela Melillo ha subito commentato il post della collega, asserendo di essere assai dispiaciuta per la sua perdita: “Nooo, leggo ora tesoro mio…” Ed anche la chef Luisanna Messeri Elisa non ha nascosto tutto il suo dispiacere: “Cara ti abbraccio…Una preghiera per la tua nonnina…”