Elisa Isoardi pronta per Vorrei dirti che: “Cercherò di colmare una lacuna”

La confessione della conduttrice di Vorrei dirti che: “Mi è capitato di non riuscire a dire qualcosa di importante”

Per Elisa Isoardi è arrivato il momento di tornare in Tv. Stavolta non come ospite o concorrente di una trasmissione ma come conduttrice di un programma tutto suo: Vorrei dirti che da domenica 11 settembre alle 15 su Rai2. La presentatrice ha rivelato al RadiocorriereTv di aver accettato subito la proposta di Antonio di Bella. Le piacciono il palinsesto e la collocazione anche se si tratta di una fascia molto difficile perché a quell’ora su Rai1 va in onda Mara Venier con Domenica In e su Canale5 Amici con Maria De Filippi. In Vorrei dirti che persone comuni chiederanno scusa e diranno grazie a persone per loro speciali. Alla conduttrice è mai capitato di non riuscire a dire qualcosa di importante a una persona a cui voleva bene? Risponde sinceramente:

“Mi è capitato e finché sarò in vita cercherò di colmare questa lacuna”.

Elisa Isoardi sul nuovo programma di Rai2: “Mi calza a pennello”

Elisa Isoardi ha smentito la rivalità con Mara Venier, anzi dice: “Mara Venier è la numero uno e sono rientrata è anche grazie a lei, a una sua intervista”. La conduttrice è felice di poter condurre un programma come Vorrei dirti che che è assolutamente nelle sue corde:

“Mi calza a pennello. Parla di cuore, di cucina e di territorio, elementi tra loro correlati. Vogliamo parlare di emozioni e di sentimenti”.

A volte è difficile chiedere scusa perché bisogna fare un lavoro introspettivo e analizzare i propri limiti. La Isoardi sarà il tramite con le persone che sono a casa.

La conduttrice di Rai2 rivela: “Il mio rapporto con il pubblico si è evoluto”

Grazie all’Isola dei Famosi e a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si è fatta conoscere meglio dai telespettatori. Dice: “Il mio rapporto con il pubblico si è evoluto, oggi è più diretto, anche attraverso i social, l’interazione”. Grazie a Instagram il suo rapporto con i fan si è fatto più intimo, quello che condivide di sè viene apprezzato. L’appuntamento con Vorrei dirti che è ogni domenica alle 15:00 su Rai2.