Emma Marrone su tutte le furie: “Avete aggiunto altro dolore e dispiacere”

Il duro sfogo della cantante dopo la morte del padre: “Avete offeso la nostra dignità”

La famosa cantante Emma Marrone che ha da poco perso il padre Rosario deceduto all’età di 66 anni dopo aver combattuto contro la leucemia, nelle scorse ore si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. L’ex allieva di Amici oltre a non nascondere il suo fastidio per tutte le speculazioni diffuse in rete, si è scagliata contro coloro che l’hanno fotografata durante il funerale per poi rendere pubblichi gli scatti in questione:

“Avete offeso la nostra dignità e aggiunto altro dolore e dispiacere”.

L’ex allieva di Amici non nasconde il suo disappunto: “Comportamenti poco rispettosi”

Di recente è venuto a mancare Rosario Marrone, il padre della cantante Emma Marrone. Proprio la figlia ha condiviso la dolorosa notizia su Instagram con queste parole: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Nei commenti del post non sfuggono quelli di parecchi personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, compreso quello di Stefano De Martino, che ha scritto questa frase nella foto publicata dalla sua ex: “Vecchio lupo”. Dopo aver annunciato il lutto che ha colpito la sua famiglia, l’artista è sparita dai social. Nella giornata di ieri l’ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi ha condiviso un suo filmato, attraverso cui oltre a ringraziare tutti coloro che le hanno fatto sentire il proprio sostegno ha svelato la causa della scomparsa del padre: “Da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare tutti i medici e infermieri dell’ospedale, perchè ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile”. In un post condiviso tra le storie di Instagram invece ha manifestato il suo disappunto, verso coloro che l’hanno fotografata al funerale di suo padre:

“A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci ovunque sui social vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo”.

Emma Marrone lancia un forte messaggio. La collega: “Sei una persona davvero unica”

Sempre nelle scorse ore, la cantante si è scagliata contro le offese che sono comparse sui social dopo l’annuncio della morte di suo padre, per il fatto che il decesso sia stato associato al vaccino: “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Ecco credo che ci abbia pensato abbondantemente la vita”. In questo post dell’amata artista con cui ha anche invitato la gente a informarsi su come diventare donatori di midollo osseo lanciando un forte messaggio, non sfugge il commento di Arisa: