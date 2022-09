Emma Marrone, sfogo sulla morte del padre: “Lottava contro la leucemia”

Morto il padre della famosa cantante: svelato il motivo del decesso

Di recente è deceduto all’improvviso il padre della nota cantante Emma Marrone all’età di 66 anni. La figlia ha dato la straziante notizia sul suo profilo Instagram, e dopo essere stata poco attiva sui social ha pubblicato un suo video attraverso cui ha lanciato un fortissimo messaggio. L’ex allieva di Amici ha spiegato la causa del decesso di suo padre:

“Da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare tutti i medici e infermieri dell’ospedale, perchè ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile”.

L’ex allieva di Amici mette a tacere le illazioni: “Stanno speculando sul buon nome di mio padre”

Rosario Marrone, il papà di Emma Marrone il 4 settembre 2022 si è spento all’età di 66 anni. A comunicare la morte di suo padre che le ha trasmesso la passione per musica dopo che la notizia è stata annunciata sui giornali è stata ovviamente la cantante, con una fotografia che ritrae l’uomo con la chitarra tra le mani che ha accompagnato con queste parole: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Dopo giorni di silenzio la famosa artista ha condiviso un suo video in cui si è lasciata andare a un doloroso sfogo, ma soprattutto ha rivelato la causa della scomparsa del padre, facendo sapere che soffriva di leucemia. Per iniziare però l’ex allieva del talent show che sforna talenti e condotto da Maria De Filippi, ha ringraziato tutti coloro che le hanno fatto sentire la propria vicinanza: “Ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e di tutta la mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”. A questo punto ha commentato le speculazioni che hanno fatto diversi utenti della rete, non nascondendo il suo evidente fastidio:

“Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Ecco credo che poi ci abbia pensato abbondantemente la vita”.

Il messaggio importante di Emma Marrone sui social: “Questo paese ha bisogno di più donatori”

Sempre nello stesso filmato la cantante ha risposto a tutti coloro che le stanno chiedendo cosa possono fare per lei in questi giorni, invitandoli ad andare sul sito di admo.it in cui è possibile informarsi su come diventare donatori di midollo: