Emma Marrone in lutto, morto il papà: “Buon viaggio, ti amerò per sempre”

Lutto gravissimo per la cantante pugliese: è scomparso il padre Rosario

Una notizia sconvolgente ha scosso i fan di Emma nelle ultime ore: è morto il papà Rosario (foto nel secondo paragrafo). L’annuncio del gravissimo lutto che l’ha colpita è stato fatto dalla cantante stessa sui social dove, condividendo una foto che la ritrae proprio con il papà, ha scritto uno struggente messaggio, ossia: “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre”. Ovviamente sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte dei fan che in queste ore si susseguono sui social, rimasti sconvolti per questa perdita improvvisa e inaspettata.

Emma Marrone e la scomparsa improvvisa del padre: ha ereditato da lui la passione per la musica

Al momento non conosciamo le cause della morte del papà di Emma Marrone, che non era anziano: da Fanpage apprendiamo infatti che aveva appena 66 anni. Proprio il signor Rosario ha trasmesso ad Emma la passione per la musica, come leggiamo sempre nella testata citata nel paragrafo precedente, avendola inserita, all’età di soli 9 anni, nel gruppo dei Karadreon, e in alcune occasioni anche negli H2O: di entrambi i gruppi il signor Marrone era infatti chitarrista.

I messaggi di condoglianze dei personaggi famosi per la cantante

Anche colleghi del mondo della musica e dello spettacolo in queste ore stanno scrivendo sui social i loro messaggi d’affetto ad Emma (sulla quale recentemente una famosa artista ha rotto il silenzio parlando del loro rapporto) facendole le più sentite condoglianze: tra questi, Andrea Delogu, Paola Turci, Francesca Michielin e, non per ultimo, Stefano De Martino, con il quale la cantante, lo ricordiamo, anni fa ha avuto una storia d’amore. Anche l’amministrazione comunale di Aradeo, centro in provincia di Lecce dove la famiglia Marrone ha sempre vissuto, ha espresso tutta la sua vicinanza alla cantante e ai suoi familiari, tramite un comunicato, per la grave perdita subìta.