Francesco Totti, momento di grande dolore: “Ilary mi ha portato via mia figlia”

L’ex calciatore vuota il sacco su Ilary Blasi: i figli messi in mezzo

La separazione tra Francesco Totti e Ilary è stato l’argomento dell’estate 2022. In questi mesi Totti ha scelto la via del silenzio, per tutelare i figli, nonostante su di lui se ne siano dette di ogni per metterlo in cattiva luce. Per questo Francesco ha deciso di rilasciare un’intervista a Il Corriere della Sera, chiarendo diversi punti visto che anche i figli hanno sofferto per certi gossip. Intanto però i rapporti con Ilary sono tesissimi, anche sull’argomento figli. Quest’estate, ad esempio, l’accordo prevedeva che i ragazzi passassero luglio con lei e agosto con lui. Invece Totti racconta: “Ad un certo punto lei mi ha portato via Isabel”. Ilary, stando a quanto racconta Totti, si sarebbe convinta che Isabel sentisse la sua mancanza nonostante Francesco facesse tutti i giorni la videochiamata tra mamma e figlia.

“Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia”

conclude lui.

Francesco Totti e la verità sui tradimenti della coppia: “Non sono stato io il primo”

Colpi di scena clamorosi sono quelli che emergono dall’intervista rilasciata da Francesco. In molti fino ad oggi hanno pensato che il matrimonio tra lui e Ilary Blasi fosse finito a causa del tradimento di lui con Noemi Bocchi. In realtà niente di tutto ciò corrisponde a verità. Innanzitutto perché quando Totti e Noemi hanno iniziato una storia, ovvero pochi mesi fa, il matrimonio tra i due era già al capolinea da un bel po’. In secondo luogo perché Totti racconta:

“Non sono stato io a tradire per primo”.

In particolare Francesco confessa di aver ricevuto delle voci a settembre dell’anno scorso, ad esempio che Ilary avesse un altro o anche più di uno. Totti per la prima volta ha guardato il cellulare della moglie ed ha trovato conferma delle voci.

Ilary Blasi e il racconto sconvolgente dell’ex marito: “Con suo padre ha svuotato le cassette di sicurezza”

Sembra ormai che Ilary e Francesco Totti siano sul piede di guerra, nonostante lui ancora ad oggi vorrebbe non finire in Tribunale. Eppure Totti sembra averne incassate tante. Nel corso dell’intervista infatti racconta:

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”.

Si tratta di Rolex di grande valore anche se, secondo Francesco, Ilary non l’avrebbe fatto tanto per i soldi quanto per dispetto. E ancora, la Blasi ha fatto seguire l’ex marito, gli ha fatto mettere cimici in macchina e il gps per sapere i suoi spostamenti. Insomma: la guerra sembra proprio iniziata!