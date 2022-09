Fabrizio Corona censurato da instagram, l’avvocato avverte: “Reagirà”

Instagram censura l’ex fotografo dei vip, interviene il suo avvocato: “Non starà in silenzio”

In questi ultimi giorni Fabrizio Corona ha fatto delle clamorose rivelazioni su Ilary Blasi e Francesco Totti, scatenando non poche polemiche. A stretto giro il suo profilo del social fotografico è stato bloccato. E tutti ovviamente hanno pensato che qualcuno l’abbia segnalato, magari dopo ciò che ha detto sulla ex coppia più chiacchierata del momento. In queste ultime ore è intervenuto anche l’avvocato dell’ex di Belen Rodriguez che su Fanpage.it ha rassicurato che troverà altri canali per parlare di tutta questa faccenda:

“Non credo si farà zittire senza reagire. È un uomo molto intelligente, starà valutando le scelte tattiche da fare. Ma che stia zitto dubito…”

Fabrizio Corona rischia di essere denunciato dalla conduttrice e dal suo ex marito? Parla l’avvocato

L’avvocato, sempre in questa intervista rilasciata al portale FanPage.it, ha anche dichiarato di credere che le possibilità che l’ex fotografo dei vip venga denunciato da Ilary Blasi e Francesco Totti siano decisamente concrete:

“Lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo. Anche il fatto che poi censurino…”

Si ricorda che Corona, il quale è stato smentito dall’ex di Ilary Blasi, ha dichiarato più volte che prossimamente farà nuove scottanti rivelazioni sulla ex coppia. E a tal proposito l’avvocato al portale di news ha rivelato di avere piena fiducia nel suo assistito: “Se Fabrizio dice che farà delle rivelazioni a proposito della polemica tra Totti e la sua ex moglie, mi fido di quello che farà…”

Ilary Blasi, l’ex fotografo si vuole vendicare? L’avvocato dice la sua

Ovviamente il giornalista di FanPage.it ha fatto presente all’avvocato di Fabrizio Corona che anni fa ha avuto un bell’alterco in diretta Tv con la popolare conduttrice, cogliendo l’occasione per chiedergli se tutto ciò che sta facendo deriva da un fatto personale: “La partecipazione di Corona a questa vicenda deriva da un fatto personale?” E l’avvocato non ha avuto alcun tipo di problema a rispondere affermativamente: “Certo. Mi ricordo quando la signora Ilary Blasi lo maltrattò e lo buttò fuori dalla trasmissione…” Come andrà a finire tutta questa faccenda?