Ilary Blasi, rompe il silenzio Cristiano Iovino: “Non m’interessa…”

Cristiano Iovino (presunto amante della conduttrice) svela: “Di questa faccenda non m’interessa parlare”

Dopo l’intervista di Francesco Totti rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera è scoppiato un vero e proprio caos in rete. In questa occasione il popolare ex calciatore ha rivelato che la prima a tradire sarebbe stata la moglie con una persona molto diversa da lui. A questo punto sono stati tanti a pensare che questa persona potrebbe essere il personal trainer Cristiano Iovino, visto che in questo periodo pare sia stato molto vicino alla donna. Oggi l’Adnkronos ha contattato il ragazzo, il quale ha però preferito trincerarsi dietro un fragoroso silenzio limitandosi a dire di non essere interessato a parlare di tutta questa vicenda: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare…”

Ilary Blasi al centro del gossip: il presunto amante non ha smentito il flirt

Si segnala che il portale FanPage.it, riportando le dichiarazioni di Cristiano Iovino all’Adnkronos, ha anche fatto presente una cosa molto interessante. Di cosa si tratta? Quest’ultimo non ha negato in alcun modo il presunto flirt con Ilary Blasi, la quale è stata criticata da Fabrizio Corona. Il portale ha poi aggiunto che ha pure evitato di dire un semplice ‘Non c’entro in tutta questa faccenda…’ E questo potrebbe essere un valido indizio che tra la popolare conduttrice e il personal trainer potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia:

“Niente smentita dunque, nemmeno un laconico ‘Non c’entro’. Iovino si è trincerato dietro un ‘no comment’ che non basta a sedare i dubbi esplosi sul suo conto negli ultimi mesi…”

Quale sarà la verità?

La conduttrice non ha commentato pubblicamente le fughe di notizie: svelato un nuovo retroscena

Ilary Blasi ha comunque preferito non commentare né le recenti indiscrezioni circolate sul suo conto né ciò che ha detto ieri il suo ex marito Francesco Totti a Il Corriere della sera. Tuttavia il quotidiano La Repubblica ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza che se la presentatrice dovesse parlare potrebbe davvero fare clamorose rivelazioni, mettendo addirittura a rischio la serenità di diverse famiglie: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie…”