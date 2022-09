Federica Aversano non ha pietà di Tina Cipollari: “Sei solo prepotente”

Tina Cipollari contro la tronista: acceso botta e risposta in studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne le polemiche non sono certo mancate. Cos’è successo? Ad un certo punto c’è stato un acceso scontro tra la popolare opinionista e la nuova tronista Federica Aversano. Difatti quest’ultima ha rivelato oggi in trasmissione di non nutrire particolare simpatia nei confronti di Tina, la quale ovviamente ha subito risposto per le rime:

“Tu pensi di essermi simpatica? Fatti un esame di coscienza…Voglio dire…”

La Cipollari ha poi voluto lanciare un avvertimento alla tronista, asserendo di credere che in futuro potrebbe rischiare di perdere tutti i corteggiatori, visto il bel caratterino che ha: “Per te tutti i corteggiatori spariranno…Questa tua prepotenza non porterà da nessuna parte…”

Uomini e Donne, la tronista ci va giù duro con l’opinionista: “Sei la donna più prepotente della Tv”

Federica Aversano non c’è però stata a subire passivamente gli attacchi ben sferrati da Tina Cipollari, che è stata recentemente criticata da Giovanni Ciacci:

“Io prepotente? Non penso proprio…Poi mi sta dicendo questo la donna più prepotente che io abbia mai visto in vita mia in Tv…”

L’opinionista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è allora ancora più arrabbiata, lanciando alla rivale una bella frecciata velenosa: “Tu non hai proprio carisma…Tu non ce l’hai…Sei una persona scostante e antipatica…Hai la faccia antipatica…”

Federica Aversano contro l’opinionista: “Non sono interessata a stare simpatica a te”

La tronista di Uomini e Donne però non si è scomposta più di tanto, limitandosi a rispondere per le rime a Tina Cipollari: “A me non interessa stare simpatica a te…” Quest’ultima però è rimasta ferma sulle sue posizioni:

“Sei antipatica…La tua vita da quando facevi la corteggiatrice non è cambiata…Il carattere è fondamentale…”

A quel punto Maria De Filippi è intervenuta per cercare di riportare l’ordine in studio, ma l’opinionista ha continuato ad attaccare a testa bassa la tronista: “Ti senti chissà chi…Umile? Non lo sei…Sei una che pretende…” In difesa di Federica è intervenuto poi Gianni Sperti, che ha invece dichiarato di credere che Federica abbia carattere da vendere.