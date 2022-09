Giovanni Ciacci attacca Tina Cipollari al GF Vip: “Gemma è bullizzata!”

L’appello del gieffino alla nota conduttrice: “Ecco perchè voglio andare a Uomini e Donne”

Giovanni Ciacci da quando ha messo piede nella casa del GF Vip 7, si sta facendo sicuramente notare. Nelle scorse ore il popolare curatore d’immagine ha catturato l’attenzione dei tanti spettatori, per essersi lasciato andare a un attacco indirizzato a Tina Cipollari. Il gieffino inoltre ha fatto un appello alla moglie di Maurizio Costanzo, spiegando la ragione per cui è deciso a prendere parte al dating show pomeridiano di Canale 5: “Ci voglio andare per difendere Gemma”.



La storica dama del dating show difesa dallo stylist: “Sono dalla sua parte”

Anche nella nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata tirata in ballo la famosa opinionista Tina Cipollari. Quando i suoi compagni di gioco hanno espresso il proprio parere sui continui battibecchi tra la collega di Gianni Sperti e Gemma Galgani, lo stylist Giovanni Ciacci è intervenuto in difesa della storica dama come ha riportato Biccy.it:

“E’ bullizzata e non mi piace. Sono dalla sua parte e lo ripeto. Voglio difenderla perchè mi piace tanto quella donna”.

Il gieffino che di recente è stato snobbato da Pamela Prati, però oltre a dichiarare di voler andare nel seguitissimo programma pomeridiano, ha fatto un complimento all’ex moglie di Kikò Nalli: “Certo, è molto sensuale”.

Giovanni Ciacci svela un retroscena sulla nota showgirl e un’ex gieffina: “Si sono picchiate”

Sempre nelle scorse ore il costumista ha fatto venire alla luce un anedotto riguardante Pamela Prati e Valeria Marini nella casa più spiata dagli italiani, per aver rivelato che in passato le due avrebbero litigato: “Si sono picchiate”. Poi il gieffino ha sottolineato di aver avuto sempre un suo parere sulla showgirl che ha fatto parlare tanto di lei per il celebre caso del finto Mark Caltagirone: “Ho avuto sempre questa immagine di lei nella mia mente”.

Intanto lo stylist è finito a sua insaputa nel mirino di Patrizia De Blanck, visto che si è scagliata contro di lui sui social, scrivendo le testuali parole in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del GF Vip e non potevo difendermi”. La contessa ha continuato ad attaccare il gieffino, non nascondendo la sua delusione: “Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità. Un individuo del genere non può essere mio amico”.