Fedez, anticipazione clamorosa su un giudice di X-Factor: “Litigheremo”

Probabile colpo di scena a X-Factor 2022: due giudici potrebbero non andare d’accordo

Ci siamo, al via tra poche ore lo storico talent musicale con un’edizione di grandi cambiamenti. Tutta la squadra è infatti rinnovata. Alla conduzione c’è Francesca Michielin, mentre in giuria ci sono Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez (per quest’ultimo si tratta di un ritorno). Intervistato dal quotidiano La Stampa il cantante si mostra carico ed euforico. Proprio sull’argomento dei giudici però arriva una precisazione. In molti infatti hanno visto nell’arrivo della Michielin e di Dargen una sorta di decisione di Fedez, visto che si tratta di suoi grandi amici. Effettivamente il cantante ammette di aver voluto fortemente Dargen ma solo perché sa quello che può dare. Poi, a scanso di equivoci, aggiunge:

“A tratti abbiamo visioni diverse quindi forse litigheremo pure. Non credo sia una giuria con una mia impronta”.

Cosa c’è di vero sulla presunta lite tra Fedez e la collega giudice? “Fake news”

Nelle scorse settimane, sempre a proposito di presunte litigate, si era parlato di quella tra Ambra Angiolini e il cantante. Secondo molti i due dietro le quinte del programma, e poi durante le registrazioni, non solo non andavano d’accordo ma c’erano stati anche problemi. A smentire il tutto ci pensa Fedez che, dopo uno sfogo sulla malattia, spiega come lui e la collega giudice di X-Factor si siano conosciuti e visti di persona soltanto alcuni giorni dopo la circolazione di quella notizia. Poi il cantante aggiunge:

“Fake news. Al solito, quindi, ma ci sono abituato”.

L’appello del giudice di X-Factor 2022 alla popolare moglie: “Le chiedo di esimersi dal farlo”

In attesa di vedere la prima puntata del talent, che si appresta ad avere tantissime novità, in molti hanno storto il naso sulla presenza di Fedez per paura che possa sbilanciare troppo i concorrenti da lui scelti. In particolare questa paura viene per l’influenza che Chiara Ferragni, sua moglie, possa avere in merito a presunti appelli. A tal proposito il cantante ricorda che in passato gli appelli della moglie hanno portato sfiga. E aggiunge: