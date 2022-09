X-Factor 2022, cambia tutto. Francesca Michielin: “Avevamo bisogno…”

Francesca Michielin carica per la nuova edizione del talent musicale: “Le emozioni dilagano”

Tutto è pronto per il ritorno di X-Factor 2022 che andrà in onda da stasera, giovedì 15 settembre, alle 21:15 circa su Sky Uno. Sarà possibile vedere le puntate anche in chiaro su Tv8 ad una settimana di distanza. La finale di questa nuova edizione, invece, sarà simulcast. E proprio l’edizione del 2022 vive grandi, anzi grandissime, rivoluzioni. La più importante riguarda proprio il cast totalmente rinnovato. Se in giuria ci saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, alla conduzione il pubblico troverà Francesca Michielin. E proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista a Tvblog.it. Qui parlando dei nuovi concorrenti ha detto:

“Le emozioni dilagano, non ci si risparmia nell’esporre anche la propria fragilità. Questa è una cosa molto bella di cui in molti avevamo bisogno da fan di X-Factor”.

Le anticipazioni sui concorrenti di X-Factor 2022 della conduttrice: “Percepisco un talento incredibile”

Grande spazio, nel corso dell’intervista, ha riservato Francesca Michielin ai nuovi concorrenti che approderanno nel programma.

“Quello che percepisco quest’anno è che c’è un talento incredibile”

anticipa la nuova conduttrice. Secondo quest’ultima i nuovi cantanti hanno una grande preparazione, una grande voglia di condividere la propria musica e le proprie emozioni, soprattutto dopo due anni di pandemia. “E per questo c’è sì consapevolezza ma anche molta vulnerabilità” conclude la Michielin. Anche quest’anno il talent aprirà con le Auditions, mentre dopo ci saranno i Bootcamp. Non ci sarà più, invece, l’Home Visit prima dei Live, ma è stata aggiunta la Last Call, una nuova fase che consiste in un’ultima prova prima della gara vera.

Francesca Michielin sulla sua partecipazione come conduttrice ammette: “Mi sento più a mio agio così”

Infine la Michielin, nuova conduttrice di X-Factor 2022 e grande amica di Emma Marrone, ex giudice del talent, ha parlato del suo ruolo. Per la cantante si tratta di una grande prova che però sembra non spaventarla troppo. Anzi, la Michielin ammette di preferire questo rispetto al ruolo di giudice anche se, spiega, non vanno giudicate le cose che non si conoscono. E proprio sulla possibilità di fare la giudice ha detto: