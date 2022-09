Fosca Innocenti, retroscena Vanessa Incontrada: “Successa una cosa incredibile”

Vanessa Incontrada svela un retroscena sulle riprese: “Io e Arca ci siamo bloccati con la schiena”

La fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca ha riscosso un buon successo nella scorsa stagione televisiva. Sono terminate da poco le riprese della seconda serie in quel di Arezzo. Ritroveremo Fosca e Cosimo innamorati più che mai. I due vivono insieme già da un po’ nel casale di Fosca. L’attrice italo-spagnola ha svelato un retroscena accaduto durante le riprese al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“E’ successa una cosa incredibile: dopo tre mesi di riprese tra caldo e aria condizionata, io e Francesco ci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. E’ stato tremendo”.

Le riprese sono potute proseguire solo grazie a delle iniezioni contro il dolore. Ma nonostante questo spiacevole e doloroso imprevisto, i due protagonisti sono soddisfatti del lavoro fatto.

Fosca Innocenti 2 anticipazioni, l’attrice: “Arriverà un terzo incomodo che creerà molti problemi”

Le riprese della fiction sono terminate da un po’ e già escono anticipazioni su quello che accadrà nella seconda stagione. Svela Vanessa Incontrada:

“Arriverà un terzo incomodo che creerà un bel po’ di problemi nella vita di Fosca”.

L’attrice non dice di più: si tratterà di un uomo o di una donna? Il terzo incomodo forse sarà Susy, la ragazza che lavora nell’enoteca di Cosimo? Ci saranno dei cambiamenti anche sul lavoro per Fosca o, meglio, per i suoi colleghi. La Incontrada dice di avere un grande affetto per il suo personaggio, una donna forse un po’ rigida ma molto umana.

Vanessa Incontrada rivela: “Ecco cosa mi ha regalato Fosca”

Ma cosa ha regalato Fosca all’attrice spagnola? Ecco la sua risposta: “Prima di tutto mi ha dato la possibilità di usare per qualche tempo il suo splendido nome e poi di vivere in un mondo che non conosco, quello della Polizia”. Lo scambio è stato reciproco perché anche lei ha regalato tanto al suo personaggio. Per scoprire cosa accadrà tra Cosimo e Foschina bisognerà aspettare la messa in onda della seconda stagione di Fosca Innocenti che dovrebbe avvenire in primavera.