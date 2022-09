Francesca Chillemi chiarisce: “Scena bollente con Can Yaman? Purtroppo…”

L’attrice commenta le voci: “Girata una scena bollente con Can Yaman? Purtroppo gossip scatenato senza ragione”

Si avvicina l’esordio della fiction Viola come il mare. E’ oltre un anno che i fan attendono lo sbarco della serie su Canale 5 e due dei motivi sono facilmente individuabili: Can Yaman e Francesca Chillemi. I due amatissimi attori saranno i protagonisti della fiction in arrivo sul quinto canale a partire dal prossimo 30 settembre. Intervistata dal quotidiano Il Tempo, la bellissima artista e modella siciliana ha rivelato le proprie emozioni, commentando anche alcune voci circolate su una presunta scena bollente che sarebbe stata girata dagli attori, molto legati anche fuori dal set essendo amici:

Non so assolutamente come sia uscita una simile notizia. La persona della foto non sono io. Purtroppo si è scatenata senza ragione la macchina del gossip

ha rivelato la star di Che Dio ci aiuti, fiction che le ha trasmesso una popolarità molto importante.

Francesca Chillemi anticipa su Viola come il mare: “La protagonista avrà un lato negativo”

Cresce a dismisura l’attesa per la nuova fiction Viola come il mare, che dopo un anno di riprese e gossip sui due protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi finalmente sbarcherà su Canale 5. Intervistata dal quotidiano Il Tempo la modella e attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha rilasciato alcune anticipazioni sulla trama: “Viola è affetta da una malattia neurologica la cui conseguenza è la percezione delle emozioni altrui attraverso colori: è la sinestesia. Vede le emozioni degli altri con una sorta di aura, il lato negativo è che lei stessa ne rimane sopraffatta” – ha spiegato la Chillemi al giornale – .

La verità sul rapporto tra i due attori

Un altro passaggio dell’intervista concessa a Il Tempo da Francesca Chillemi non poteva non andare inevitabilmente sul rapporto con il collega Can Yaman. I due si sono conosciuti in passato, recitando nella fiction campione di ascolti Rai Che Dio ci aiuti, come ricordato dalla incantevole artista: “Non è la prima volta che io e Can recitiamo insieme. Nella serie trascorriamo più tempo insieme perché i nostri personaggi interagiscono continuamente tra di loro” – ha spiegato la siciliana al quotidiano – .